연장 11회 끝내기 밀어내기 볼넷…한화 4연승 질주

<앵커>



프로야구 한화가 연장 승부 끝에 롯데를 누르고 4연승을 달리며 1위 LG를 1경기 차로 추격했습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



9회 마무리 김서현이 1점 차 리드를 내주며 패배의 위기에 몰렸지만, 9회 말 리베라토의 극적인 동점 홈런으로 연장 승부에 들어선 한화는 11회 말 마지막 공격에서 극적인 승리를 거머쥐었습니다.



손아섭의 몸에 맞는 공과 문현빈의 2루타로 끝내기 기회를 잡은 한화는 이어진 2아웃 만루 기회에서 이원석이 볼 4개를 연속으로 골라내 출루하며 밀어내기 볼넷으로 끝내기 승리를 거뒀습니다.



5대 4로 롯데를 누른 한화는 4연승을 질주하며 1위 LG를 1경기 차로 추격해 치열한 선두 다툼을 이어갔습니다.



롯데는 시즌 첫 3연전 싹쓸이 패배를 당하며 6연패의 늪에 빠졌습니다.



---



KIA는 팀 홈런 1위 삼성을 상대로 대포쇼를 펼쳤습니다.



3회 김호령의 솔로포와 5회 김태군의 솔로 아치로 2점을 뽑아낸 KIA는 2대 2로 맞선 6회 승부를 결정지었습니다.



노아웃 만루 기회에서 위즈덤이 삼성 선발 원태인의 초구 직구를 노려쳐 우중간 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 120m짜리 대형 만루홈런을 쏘아 올렸습니다.



시즌 두 번째 그랜드슬램을 때려낸 위즈덤은 동료들과 기쁨을 만끽했습니다.



7회 김선빈의 솔로포에 이어 8회 위즈덤의 연타석 솔로포까지 터지며 홈런 5방으로 삼성 마운드를 맹폭한 KIA는 삼성을 10대 4로 꺾고 3연승을 달렸습니다.



삼성은 5연패의 늪에 빠졌습니다.



---



두산은 NC에 6대 5 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.



1점 뒤진 8회 말 1아웃 1, 2루 기회에서 김기연의 좌전 적시타로 동점을 만드는 데 성공했고, 이어진 만루 기회에서 김민석이 희생플라이를 때려내며 결승점을 뽑았습니다.



---



키움은 선발 알칸타라의 7이닝 무실점 호투를 앞세워 SSG를 2대 0으로 눌렀습니다.



(영상편집 : 박정삼)