미국 출장 마치고 귀국한 이재용 "내년 사업 준비하고 왔다"

▲ 이재용 삼성전자 회장이 약 2주간의 미국 출장을 마치고 15일 새벽 인천국제공항을 통해 입국하고 있다.

이재용 삼성전자 회장이 17일간의 미국 출장을 마치고 귀국했습니다.오늘(15일) 새벽 인천국제공항으로 귀국한 이 회장은 기자들에 "내년 사업을 준비하고 왔다"고 답했습니다.구체적인 출장 내용이나 향후 투자 계획 등에 대한 질문이 이어졌지만 아무런 대답을 하지 않고 현장을 떠났습니다.이 회장은 지난달 29일 김포공항에서 워싱턴으로 출국해 지금까지 미국에 머물렀습니다.출장 기간 이 회장은 테슬라, 애플 등 글로벌 빅테크와 협력을 강화하는 한편 반도체 공급망 협력을 통해 한미 통상협상에 힘을 보탠 것으로 전해졌습니다.이 회장은 오늘 열리는 21대 대통령 국민임명식에 참석할 것으로 알려졌습니다.이 회장은 오는 24~26일 한미 정상회담에는 경제사절단으로 동행하는데 이번 방미 기간 구체화한 한미 공급망 협력 강화 및 현지 투자 확대 계획은 이때 공개될 것으로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)