1. 조국 석방…"검찰독재 종식…국힘 심판받아야"



조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특사로 오늘(15일) 새벽 석방됐습니다. 조 전 대표는 자신의 석방이 검찰독재 종식의 상징적인 장면일 거라며 국민의힘은 심판받아야 한다고 말했습니다.



2. 오늘 국민임명식…대표 80인이 임명장 수여



오늘 저녁 서울 광화문 광장에서는 광복절 80주년 축하 행사가 열립니다. 사회 각계각층을 대표하는 국민 대표 80명이 이재명 대통령에게 임명장을 수여하는 '국민임명식'도 치러집니다.



3. "함성득이 김건희 소개"…'목걸이 회동' 동석?



서희건설 이봉관 회장이 김건희 여사를 자신에게 소개해준 사람은 함성득 경기대 교수라고 자수서에 쓴 것으로 확인됐습니다. 특검팀은 이 회장이 김 여사에게 목걸이를 전달했다는 그 자리에 함 교수도 같이 있었는지 확인하고 있습니다.



4. 미국 생산자 물가 급등…관세 영향 시작되나



미국의 도매 물가라고 할 수 있는 생산자 물가가 지난달에 예상보다 훨씬 더 오른 것으로 집계됐습니다. 현재까지 관세 부담을 짊어지고 있던 기업들이 더 이상 버티지 못하고 물건값을 끌어올릴 거라는 분석이 나옵니다.