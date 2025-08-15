뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2025.08.15 06:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
1. 조국 석방…"검찰독재 종식…국힘 심판받아야"

조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특사로 오늘(15일) 새벽 석방됐습니다. 조 전 대표는 자신의 석방이 검찰독재 종식의 상징적인 장면일 거라며 국민의힘은 심판받아야 한다고 말했습니다.

2. 오늘 국민임명식…대표 80인이 임명장 수여

오늘 저녁 서울 광화문 광장에서는 광복절 80주년 축하 행사가 열립니다. 사회 각계각층을 대표하는 국민 대표 80명이 이재명 대통령에게 임명장을 수여하는 '국민임명식'도 치러집니다.

3. "함성득이 김건희 소개"…'목걸이 회동' 동석?

서희건설 이봉관 회장이 김건희 여사를 자신에게 소개해준 사람은 함성득 경기대 교수라고 자수서에 쓴 것으로 확인됐습니다. 특검팀은 이 회장이 김 여사에게 목걸이를 전달했다는 그 자리에 함 교수도 같이 있었는지 확인하고 있습니다.

4. 미국 생산자 물가 급등…관세 영향 시작되나

미국의 도매 물가라고 할 수 있는 생산자 물가가 지난달에 예상보다 훨씬 더 오른 것으로 집계됐습니다. 현재까지 관세 부담을 짊어지고 있던 기업들이 더 이상 버티지 못하고 물건값을 끌어올릴 거라는 분석이 나옵니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지