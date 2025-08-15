뉴스

'차명거래 의혹' 이춘석 7시간 조사 후 귀가…"국민께 사죄"

김상민 기자
작성 2025.08.15 02:34
보좌관 명의 계좌로 차명 주식거래를 했다는 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원이 7시간여 동안 경찰 조사를 받고 집으로 돌아갔습니다.

오늘(15일) 새벽 1시 50분쯤 서울 마포구 광역수사단 청사에서 나온 이 의원은 "물의를 일으킨 것에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드린다"며 "조사를 성실히 받았고 앞으로도 성실히 임하겠다"고 말했습니다.

다만, 이 의원은 '여전히 차명거래가 아니라는 입장인지', '보좌진 휴대전화라는 입장은 지금도 같은지', '추가 조사 일정을 조율했는지' 등의 취재진 질문에는 답하지 않은 채 대기 중이던 차량을 타고 자리를 떠났습니다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 어제저녁 6시 45분부터 이 의원을 피의자로 불러 조사했습니다.

경찰은 이 의원을 상대로 보좌관 차모 씨 명의를 빌려 증권 계좌를 열어놓고 장기간에 걸쳐 차명·내부 거래를 한 것이 아닌지 등을 추궁한 것으로 전해졌습니다.

이 의원과 차 씨는 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 경찰에 입건돼 있습니다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차 씨 명의로 네이버와 LG CNS 등 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착됐습니다.

이 의원이 당시 인공지능(AI) 분야를 담당하는 국정기획위원회 경제2분과장을 맡고 있어 미공개 정보를 이용해 주식을 거래한 것 아니냐는 의혹도 불거졌습니다.

경찰은 지난 7일 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성하고 사흘 뒤인 11일 이 의원 사무실과 자택 등을 압수수색했습니다.
