[속보] 조국 석방…"국힘 다시 심판…사면·복권은 검찰독재 종식 상징적 장면"

▲ 조국혁신당 조국 전 대표가 15일 광복절 특별사면·복권 조치로 서울 구로구 남부교도소에서 출소하며 대국민 인사를 하고 있다.

광복절을 맞아 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 "윤석열과 단절하지 못하고 윤석열을 비호하는 극우 정당 국민의힘은 다시 한번 심판받아야 한다"며 "민주·진보 진영은 더욱 단결하고 더욱 연대해야 한다"고 말했습니다.조 전 대표는 오늘(15일) 새벽 0시쯤 서울 남부교도소에서 나와 "저의 사면·복권과 석방은 검찰권을 오·남용해 온 검찰 독재가 종식되는 상징적 장면의 하나로 기억될 거라고 믿는다"며 이같이 밝혔습니다.조 전 대표는 "먼저 헌법적 결단을 내려주신 이재명 대통령께 깊은 감사를 드린다"며 "저의 사면·복권을 탄원해주신 종교계 지도자와 시민사회 원로, 전직 국회의장님들, 국내외 학자 교수님들께도 인사드린다"고 밝혔습니다.또 "저의 사면에 대해 비판의 말씀을 해주신 분들에 대해서도 충분히 존경의 마음으로 경청하겠다"고 덧붙였습니다.이어 "이재명 정부는 국민의 투쟁과 저항의 산물이자 국민의 주권 행사의 산물"이라며 "이재명 정부는 반드시 성공해야 한다. 이재명 대통령님도 성공한 대통령이 되셔야 한다. 미력이나마 힘을 보태겠다"고도 했습니다.조 전 대표는 그러면서 "복당 조치가 이뤄지면 더욱 겸허한 마음으로 더 낮은 자세로 국민 속으로 들어가겠다. 저에 대한 비판, 반대, 비방 모두 다 받아 안으며 정치하겠다."고 말했습니다.김선민 대표 직무대행을 비롯한 조국혁신당 의원들과 조 전 대표와 함께 이번 특별사면 대상에 포함된 최강욱 전 민주당 의원 등도 서울남부교도소 앞에서 조 전 대표의 출소를 함께 환영했습니다.(사진=연합뉴스)