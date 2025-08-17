뉴스

[SBS 경제탈곡기] 헌트릭스·사자보이즈, '경기 침체 팝' 족보 계승? "서머송 원탑 자리매김한 진짜 비결은..." ft. 임희윤 대중음악평론가

권애리 기자
작성 2025.08.17 10:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
1. '여름팝의 공주들' 헌트릭스, 겨울여왕 엘사도 앉지 못한 그 왕좌 올랐다

2. '케데헌'의 매력 '경기 침체 속 여름'의 정곡을 찔렀다!?

3. '케데헌' 흥행, K-컬처 확산의 '부스터'? "'피크아웃'에 대한 경계심도 가져야 할 때"

4. 2020년대 최대 흥행 애니메이션 '엔칸토' 배경이 어디였는지 기억나세요?

5. 넷플릭스 독주 체제 가속화... "결국은 플랫폼 싸움입니다"

6. "'케데헌'의 성공, '우리가 할 일' 다시 늘리는 계기로 삼아야 합니다"

"게이트가 열린 것 같아요. 이게 '헬게이트'가 될 것이냐, 아니면 '헤븐스게이트'가 될 것이냐?"

넷플릭스는 K-컬처 확산에 지대한 공헌을 하기도 했지만, 사실상 이제 '독점의 역습'을 해오고 있기도 하다는 게 우리가 당면한 숙제입니다. 결국 '플랫폼'과 고유한 'IP'로 승부를 볼 때라는 거죠.

K-컬처의 과실을 우리가 놓치지 않고 계속 수확할 수 있는 현실적인 방법이 무엇일지, 임희윤 대중음악평론가의 인사이트를 SBS <경제탈곡기>가 탈.탈. 털어봤습니다!
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지