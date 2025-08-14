슈퍼컵 우승 이끈 '슈퍼 왼발'…올해만 5차례 우승

<앵커>



파리 생제르맹 이강인 선수가 유럽 최고의 클럽을 가리는 슈퍼컵에서, 토트넘을 상대로 시즌 첫 골을 터뜨려 역전 우승을 이끌었습니다. 지난 시즌 4관왕에 이어 올해에만 무려 5개의 우승컵을 수집했습니다.



하성룡 기자입니다.



유럽 챔피언스리그 우승팀 파리 생제르맹과 유로파리그 챔피언 토트넘이 맞붙은 슈퍼컵에서, 파리는 먼저 2골을 내주고 끌려갔습니다.



패색이 짙어가던 후반 23분, 이강인이 교체 투입돼 분위기를 확 바꿨습니다.



상대 선수가 맞고 쓰러질 정도의 강력한 왼발 프리킥으로 수비진을 흔들더니, 후반 40분 시원한 중거리포를 터뜨렸습니다.



[슈퍼컵 우승 희망을 되살리는 멋진 골입니다.]



정확한 왼발 슛으로 골문 구석을 찔러 시즌 첫 골을 뽑았습니다.



이강인의 만회골로 기세가 오른 파리는, 후반 추가시간 하무스의 극장 동점 골로 균형을 맞췄고, 연장전 없이 승부차기에 돌입했습니다.



승부차기에서도 접전이 이어진 가운데, 이강인은 2대 2로 맞선 상황에서 네 번째 키커로 나서 가볍게 골망을 흔들었고, 결국 파리가 4대 3으로 이겨 슈퍼컵 첫 우승을 차지했습니다.



이강인은 동료들과 얼싸안고 환호했고, 지난 시즌 4관왕에 이어 한국인 최초 슈퍼컵 우승까지 거두며, 올해만 5번째로 우승컵을 들어 올렸습니다.



지난 시즌 후반기부터 주전 경쟁에서 밀렸지만 시즌 첫 공식전에서 강렬한 인상을 남긴 이강인은 오는 18일 리그 개막전을 준비합니다.



