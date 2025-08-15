중국 고위 관료 줄줄이 실종·해임…심상찮은 숙청에 단속까지, 국내외 중국 정치 전문가들의 진단은? / 딥빽 / 비디오머그

최근 중국 고위 관료들이 잇따라 해임되거나 공식 석상에서 모습을 감추는 일이 또다시 빈번하게 발생하고 있습니다.

차기 외교부장으로 유력하게 거론되던 류젠차오 대외연락부장을 비롯해, 군 서열 최상위 인사들까지 줄줄이 낙마했는데요.

여기에 금주령, 사적 모임 금지, 해외여행 제한 등 일반 공무원까지 겨냥한 강력한 단속이 이어지고 있습니다.



이번 영상에서는 최근 단속 강화의 배경과 향후 중국 정치 지형에 미칠 영향이 무엇인지,

미국 국방부에서 중국 전략을 담당했던 드류 톰슨을 포함한 국내외 중국 정치 전문가들과의 인터뷰를 통해 다각도로 알아봤습니다.



국제이슈의 팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 '딥빽', 지금 함께 보시죠.



※ 인터뷰 :

강준영 한국외대 국제지역대학원 교수

드류 톰슨 Drew Thomson 싱가포르 난양이공대학 라자라트남 국제학 대학원 (RSIS) 선임 연구원

문흥호 한양대 국제대학원 명예교수



