이 대통령 광복절 경축사는 '남북 신뢰회복·미래지향 한일협력'

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 광복절 경축식 메시지 키워드는 '남북 신뢰 회복'과 '미래지향적 한일 협력'이 될 것으로 보입니다.대통령실 강유정 대변인은 브리핑에서 이 대통령이 준비 중인 광복절 경축사의 주요 내용에 대해 이같이 설명했습니다.이 대통령은 대북·통일 분야와 관련, 구체적인 대북 제안을 하기보다는 새 정부의 대북·통일 정책 비전과 기본 방향을 천명하는 데 주안점을 둘 계획입니다.강 대변인은 "지난 3년간의 강대강 남북 관계로 인해 불신의 벽이 높고, 북한의 적대적 태도도 여전하다"며 "이런 상황을 감안해 우선 평화의 소중함과 남북 간 신뢰 회복의 필요성을 강조할 예정"이라고 밝혔습니다.아울러 "남북관계에 대한 인식이나 북측 체제에 대한 입장 등 우리 정부가 향후 견지할 원칙을 제시하고, 과거 남북 대화 과정에서 맺어진 주요 합의서의 의의와 정신을 존중하겠다는 의지도 밝힐 계획"이라고 전했습니다.북한의 핵 능력이 고도화하고 한반도를 둘러싼 국제정세의 유동성이 심화하는 상황에서 '핵 없는 평화로운 한반도'를 만들기 위한 국제 협력의 필요성도 언급할 예정입니다.강 대변인은 문재인 정부 시절 맺어진 9·19 군사합의의 복원 추진도 메시지에 포함되느냐는 질문에 "구체적으로 뭐라고 말하기는 어렵다"며 "과거의 유산이라고 할 수 있는 과정을 존중하되, 달라진 환경을 반영해 기본적으로 견지할 새로운 원칙을 제시할 것"이라고만 했습니다.이 대통령은 외교 분야와 관련해서는 한일관계를 중심으로 언급할 예정입니다.강 대변인은 "한일 간 역사 문제는 원칙을 가지고 대응하되, 양국 간 신뢰와 정책 연속성에 기반해 미래지향적 협력을 추진해 나가겠다는 방향성을 제시할 것"이라고 말했습니다.또 "과거를 직시하며 신뢰를 바탕으로 더 큰 협력을 만들어 나가야 한다는 의지를 밝힐 것"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 또 올해 광복절 경축사에서 세계 곳곳의 재외동포들을 위한 특별 메시지도 전할 계획입니다.강 대변인은 "세계 각지에서 광복절 기념행사를 준비하는 재외동포들에 감사와 존경의 마음을 표현함으로써 국민주권 정부가 700만 재외동포의 다양한 목소리에 귀 기울이며 보다 적극적으로 지원하겠다는 의지를 표현하려는 것"이라고 언급했습니다.