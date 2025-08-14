이스라엘 재무장관, 동예루살렘-서안 분리 정착촌 계획 승인

▲ 베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관

극우 성향의 베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관이 동예루살렘과 요르단강 서안을 분리하는 정착촌 계획을 승인했다고 로이터통신이 보도했습니다.스모트리히 장관실은 이 조치가 팔레스타인 국가 수립 계획을 무산시킬 것이라며 "서안의 기존 정착지와 예루살렘 사이에 주택 3천401채를 건설하는 계획에 대해 장관이 직접 설명할 것"이라고 밝혔습니다.베냐민 네타냐후 총리가 장기 보류됐던 이 계획의 승인에 동의했는지는 확인되지 않았습니다.팔레스타인과 세계 주요 국가는 이 계획이 서안 지역을 두 조각으로 나누고 국제사회의 비난을 초래할 것이라고 주장해 왔습니다.이에 이스라엘은 2012년부터 이 지역에 정착촌을 건설하는 계획을 보류해 왔습니다.네타냐후 총리가 이끄는 현 이스라엘 내각은 지난 5월 요르단강 서안에 유대인 정착촌 22곳을 추가로 건설하겠다는 계획을 공식 발표했습니다.스모트리히 재무장관을 비롯해 연립정부에 참여하는 일부 극우 인사는 요르단강 서안을 이스라엘 영토로 병합해야 한다는 주장을 펴고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)