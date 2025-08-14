[8뉴스 예고] 특검 "김건희, 피의사실 대부분 진술거부"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 특검 "김건희, 피의사실 대부분 진술거부"



김건희 여사가 구속 이후 처음으로 특검에 출석해 조사를 받았습니다. 특검팀은 4시간여 동안 공천개입 의혹 등을 조사했지만, 김 여사가 대부분 진술을 거부했다고 밝혔습니다.



2. 위안부 피해자 '기림의 날'…"가장 준엄한 호소"



제80주년 광복절을 하루 앞두고 일본군 위안부 피해자 '기림의 날' 행사가 열렸습니다. 이재명 대통령은 영상 메시지를 통해 "피해자들의 증언은 인간의 존엄이 훼손돼선 안 된다는 가장 준엄한 호소"라며, 존경의 마음을 전했습니다.



3. 북 "대남 확성기 철거한 적도, 의향도 없어"



우리 군이 대남 확성기 철거 동향이 있다고 밝힌 데에 대해, 북한이 확성기를 철거한 적 없으며 그럴 의향도 없다고 밝혔습니다. 이재명 정부의 남북관계 개선 노력에 대해선 평가절하했습니다.



4. '전당대회 소란' 전한길, '경고' 징계 처분



국민의힘 윤리위가 지난 전당대회에서 배신자 구호를 외치는 등 소란을 일으킨 전한길 씨에 대해 가장 낮은 단계의 '경고' 처분을 결정했습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.