아이브 새 앨범, 때아닌 반일 코드 논란…영상 감독 "종이학? 다른 의미 없다"

SBS 뉴스
작성 2025.08.15 07:18 조회수
걸그룹 아이브가 새 앨범 예고 영상을 둘러싼 뜻밖의 '반일 코드' 논란에 휘말렸다.

지난 8일 아이브는 공식 유튜브 채널을 통해 네 번째 미니앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)'의 트레일러 영상을 공개했다. 이번 영상은 큐피드 이미지를 비틀어 '이블 큐피드(Evil Cupid)' 콘셉트로 제작돼, 각 멤버들이 사랑을 방해하는 존재로 등장하는 독특한 세계관을 펼쳤다.

아이브

하지만 해당 영상이 공개되자 일부 일본 네티즌과 현지 언론, 혐한 유튜버들이 반일 정서를 담았다는 주장을 제기했다. 이들은 영상 공개일이 나가사키 원폭 투하 하루 전인 8월 8일이라는 점, 일본인 멤버 레이가 'I'm sorry'라고 적힌 옷을 입은 점, 영상에서 평화의 상징인 종이학을 불태우는 장면 등을 문제 삼았다.

이에 대해 영상 제작을 맡은 뉴이어(New Year) 측 감독 OUI는 자신의 SNS를 통해 "연인들의 사랑을 방해하는 '이블 큐피드' 콘셉트를 표현하기 위해 사랑의 매개체인 종이학을 태우는 연출이 필요했다"며 "다른 의미는 전혀 없다"고 강조했다.

한편, 아이브의 미니 4집 '아이브 시크릿' 오는 25일 발매된다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
