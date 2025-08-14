뉴스

트럼프 '영토 교환' 거론에 초비상 걸린 젤렌스키 '필사 외교전'

남승모 기자
작성 2025.08.14 17:19 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
트럼프 '영토 교환' 거론에 초비상 걸린 젤렌스키 '필사 외교전'
▲ 젤렌스키 우크라이나 대통령

러시아·우크라이나 전쟁 종식의 분수령이 될 미·러 알래스카 정상회담을 앞두고 트럼프 미 대통령이 우크라이나와 러시아의 '영토 교환'이 합의 조건이 될 가능성을 시사하자 우크라이나에 비상이 걸렸습니다.

뉴욕타임스는 트럼프 대통령에게 이런 내용을 직접 전해 들은 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이 조건이 관철되지 않도록 사력을 다해 외교전을 펼쳤다고 보도했습니다.

익명의 키이우 주재 유럽 외교관과 우크라이나 고위 당국자에 따르면, 트럼프 대통령은 지난주 젤렌스키 대통령과의 통화에서 러시아의 적대행위를 멈추기 위한 조건 중 하나로 러시아-우크라이나의 영토 교환을 거론했습니다.

통화에서 트럼프는 자신이 평화를 중개할 수 있는 여지가 있다며, 합의를 위해 젤렌스키 대통령과 푸틴 러시아 대통령을 일대일로 만날 예정이라고도 말한 것으로 전해졌습니다.

뉴욕타임스는 이 통화가 평화 협정으로 러시아에 영토를 이양해야 할 수도 있으며 푸틴에게 외교적 고립에서 빠져나올 길을 열어줄 수 있다는 우크라이나의 우려를 현실화했다고 진단했습니다.

우크라이나는 우선 휴전 이후에 영토 문제를 해결해야 하며, 우크라이나의 참여 없이는 어떤 합의도 이뤄져선 안 된다고 줄곧 주장해왔습니다.

이에 따라 우크라이나는 협상에서 소외되지 않고 러시아가 협상 조건을 좌우하는 것을 막기 위해 분주한 외교전을 펴왔습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
남승모 기자 사진
남승모 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지