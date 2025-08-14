집 더 사도 1주택자 인정…대상 지역 9개로 확대

서울에 집 한 채를 가진 사람이 한 채를 추가로 사더라도, 1주택자로 인정받을 수 있는 지역이 강릉, 속초, 익산, 경주, 통영 등 9개 지역으로 확대됩니다.



이미 '세컨드홈' 세제 혜택이 적용되는 80개 인구감소지역에서는 1주택 특례를 받을 수 있는 집 값 기준이 공시가격 4억 원에서 9억 원으로 대폭 높아집니다.



인구감소지역 내 주택 대부분이 '세컨드홈' 세제 혜택 대상이 되는 셈입니다.



정부는 경제장관회의에서 이 같은 내용을 담은 '지방 중심 건설투자 보강 방안'을 발표했습니다.



---



기획재정부가 이달 31일 종료 예정인 수송용 유류에 대한 '유류세 한시인하' 조치를 오는 10월 31일까지 두 달 추가 연장한다고 밝혔습니다.



현재 적용 중인 인하율인 휘발유 10%, 경유 및 LPG 부탄 15%가 더 유지됩니다.



현재 L당 유류세는 휘발유 738원· 경유 494원·LPG부탄 173원인데, 각각 82원·87원·30원의 가격 인하 효과가 2개월 더 지속된다는 의미입니다.



---



동요 '상어가족' 제작사인 더핑크퐁 컴퍼니가 미국 작곡가와 벌인 저작권 소송에서 승소했습니다.



대법원 1부는 미국 작곡가 조니 온리가 더핑크퐁 컴퍼니를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소한 원심판결을 확정했습니다.



상어가족은 콘텐츠 제작사 더핑크퐁컴퍼니가 2015년 만든 동요입니다.



조니 온리는 상어가족이 2011년 발표한 자신의 동요 '베이비 샤크'를 표절했다며 2019년 3월, 국내 법원에 손해배상 소송을 제기했습니다.



---



온라인 동영상 서비스 소비자들이 가장 만족하는 OTT는 넷플릭스로 나타났습니다.



소비자들은 OTT 선택에 있어 '콘텐츠의 다양성'을 가장 크게 고려한다고 답했습니다.



한국소비자원은 넷플릭스와 디즈니플러스, 웨이브, 쿠팡플레이, 티빙 이용 경험이 있는 소비자 1천500명을 대상으로 진행한 소비자 만족도 조사 결과를 공개했습니다.



조사 결과 5개사의 종합 만족도는 평균 3.64점으로, 넷플릭스가 3.75점으로 가장 높았습니다.



이어 티빙, 쿠팡플레이, 웨이브, 디즈니플러스가 뒤를 이었습니다.