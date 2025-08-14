주차 칸 차지한 오토바이…'얌체 알박기 '분통

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '아파트 주차장 '얌체 알박기''입니다.



한 아파트 지하 주차장에 번호판 없는 4륜 오토바이 한 대가 덩그러니 서 있습니다.



최근 한 온라인 커뮤니티에 주차장 알박기 행태라며 올라온 모습인데요.



글쓴이는 아파트 주차 공간이 턱 없이 부족한 상황에서 한 입주민이 번호판도 없는 4륜 오토바이를 주차 구역에 세워둔다고 설명했는데요.



또 승용차를 주차할 때만 4륜 오토바이를 옆으로 잠시 밀어두었다가, 차량을 빼면 다시 그 자리에 4륜 오토바이를 갖다 놓는다며 여러 장의 사진을 통해 그 수법을 설명했습니다.



글쓴이는 주차 명당을 사수하기 위한 이런 알박기에 대해 관리실에 여러 번 건의했지만, 그때마다 강제 조치는 불가능하며 차주에게 계도만 가능해서 결국 양심에 맡길 수밖에 없다는 답변만 듣고 왔다며 분통을 터뜨렸습니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "알박기도 정성, 보통 사람은 귀찮아서도 못해" "뭔가를 세워놓는 식으로 맞대응해야 한다" "살면서 저런 사람과 안 엮이는 것도 큰 복인데" 등의 반응을 보였습니다.



(화면 출처 : 온라인 커뮤니티 보배드림)