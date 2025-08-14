뉴스

오아시스 영상에 분노…"한국 공연 취소해" 뭇매

SBS 뉴스
작성 2025.08.14 17:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
SNS를 통해 오늘(14일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.

세계적인 록밴드 '오아시스'가 오는 10월 내한 공연을 앞두고 전범기인 욱일기를 연상시키는 이미지를 공개해 국내 팬들의 분노를 사고 있습니다.

<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '광복절 앞두고 욱일기 영상 뭇매'입니다.

영국 록밴드 오아시스가 최근 공식 소셜미디어 계정에 '모닝 글로리'의 새로운 비주얼을 확인하라며 공개한 영상입니다.

그런데 영상 중간중간 욱일기를 떠올리게 하는 이미지가 반복적으로 등장합니다.

욱일기는 제2차 세계대전 당시 일제가 사용한 것으로 우리나라를 포함한 아시아 국가에선 금기시되고 있는데요.

특히 오아시스는 오는 10월 16년 만의 한국 공연을 앞두고 있어 국내 팬들의 실망감이 더욱 커졌습니다.

최근에도 오아시스는 멤버 리암 갤리거가 자신의 소셜미디어에 중국인을 포함한 아시아인을 비하하는 표현인 '칭총'이라는 글을 적었다가 논란을 빚은 바 있습니다.

누리꾼들은 "이럴 거면 한국 공연 취소해" "투어 전에 역사 공부부터 하는 게 좋을 듯" "한국에서 돈은 벌고 싶고, 존중하는 마음은 없고"등의 반응을 보였습니다.

(화면 출처 : 인스타그램 oasis)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지