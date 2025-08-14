독립유공자 가족 초청 오찬…내일 국민임명식

<앵커>



이재명 대통령이 광복 80주년을 맞아 독립유공자 후손들을 초청해서 오찬을 갖고 국가 차원의 예우와 지원을 약속했습니다. 광복절인 내일은 대통령 취임식 성격의 '국민 임명식'이 열릴 예정입니다.



강청완 기자입니다.



이재명 대통령이 광복 80주년을 하루 앞두고 독립유공자 후손 등 80여 명을 청와대로 초청했습니다.



이 대통령은 참석한 독립유공자 후손들에게 90도로 허리 숙여 인사했습니다.



[이재명 대통령 : 오늘 같은 날은 제가 아니라 여러분이 박수를 받아야 되는 날이죠. 제가 여러분들 박수 한 번 쳐 드리겠습니다.]



이 대통령은 독립유공자의 희생에 경의와 감사를 표하면서 유공자 가족들에 대한 지원을 강화해 보훈 선진국으로 도약할 수 있게 하겠다고 약속했습니다.



[이재명 대통령 : '독립운동하면 3대가 망한다'라는 이런 말은 앞으로 더 이상 통용될 수 없도록 국가를 위한 희생에는 예우도 높게, 지원은 두텁게 하겠습니다.]



광복절인 내일은 광복 80주년 경축식과 함께 서울 광화문광장에서 이 대통령 취임식 성격의 국민임명식도 열립니다.



총 1만여 명이 참석하는 가운데 광복 80주년을 맞아 특별히 선정된 국민대표 80인이 이 대통령에게 국민 임명장을 수여하게 됩니다.



국민대표 80인에는 박항서 감독과 바둑기사 이세돌 씨, 이국종 교수 등 유명 인사뿐 아니라 1945년에 태어난 광복둥이 목장균 씨, 비상계엄 당일 군 장갑차를 막아선 부부와 국내 최초 자연임신으로 다섯쌍둥이를 출산한 부부 등 일반 시민들도 포함됐습니다.



국민의힘과 개혁신당 등 야당은 조국 전 조국혁신당 대표 사면복권 등을 이유로 불참할 예정입니다.



이명박, 박근혜 전 대통령도 건강 문제로 국민임명식에 참석하지 않을 것으로 알려졌습니다.



