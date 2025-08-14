'장탄일성 선조일본'…경기도, 안중근 의사 유묵 귀환 성공

▲ 안중근 의사

경기도청은 '광복 80주년 기념 안중근 의사 유묵(붓글씨) 귀환 프로젝트'를 통해 최근 일본에 있던 안 의사의 유묵 한 점을 귀환시키는 데 성공했다고 밝혔습니다.국내에 돌아온 유목 '장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本)'는 "큰 소리로 길게 탄식하며, 일본의 멸망을 미리 조문한다"는 의미를 담고 있습니다.안 의사가 옥중에서 일본 관동도독부(여순감옥과 재판부를 관장)의 고위 관료에게 건넨 작품으로, 이후 그 관료의 후손이 보관해 왔습니다.사형을 앞두고도 흔들림 없었던 안 의사의 기개와 역사관, 세계관이 담긴 작품으로, 그동안 국내에 들어온 적이 없었습니다.최근 국내 민간 탐사팀이 소장자의 한국 반환 의사를 확인하고, 국내에 들여오는 데 성공했습니다.이 유묵은 현재 경기도와 일본 소장자 간의 협상을 중재해 온 민간 탐사팀이 보관하고 있습니다.경기도는 또 다른 유묵인 '독립(獨立)'도 국내 귀환을 추진 중이라고 덧붙였습니다.'독립'은 뤼순 감옥에서 안 의사가 직접 써서 일본인 교도관에게 건넨 것으로 "나는 조국의 독립을 위해 죽는다"는 굳센 신념을 두 글자로 응축한 대표작입니다.현재 교토 류코쿠 대학이 일본인 간수의 후손으로부터 위탁받아 보관 중인데, 그간 국내 전시가 몇 차례 있었으나 아직 완전한 귀환은 이루어지지 않았습니다.현재까지 확인된 안중근 의사의 유묵은 약 60여 점으로 정부는 이 중 31점을 보물로 지정하고 있습니다.경기도는 "지금까지 알려진 안중근 의사의 유묵과는 달리 '독립'과 '장탄일성 선조일본'은 항일정신이 직접 투영된 작품으로서 그 가치를 국보급으로 평가하고 있다"고 밝혔습니다.경기도는 "현재 두 유묵 모두 경기도와 광복회 경기도지부가 우선 구매 협약서를 확보해 협상 중이기 때문에 의미 있는 진전이 있었다고 말할 수 있다"고 설명했습니다.또 "작품이 개인 소장자나 해외 수집가에게 넘어갈 수도 있는 상황인 만큼 공공의 역사 자산이 영원히 국내로 돌아올 수 있도록 역사적 책임감을 갖고 귀환 프로젝트에 임하겠다"고 덧붙였습니다.경기도는 이번 프로젝트가 성사되면, 단순한 일회성 이벤트에 그치지 않도록 한반도 평화의 상징이자 안중근 의사의 고향(황해도 해주)과 가까운 DMZ 지역에 '안중근 평화센터'를 조성할 계획입니다.