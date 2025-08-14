기재부 차관 "탄소크레딧 시장 초석 마련"…하반기 활성화 대책 예고

▲ 이형일 기획재정부 차관이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '한국형 탄소크레딧 오찬 간담회'를 주재하고 있다.

정부는 한국형 탄소크레딧 시장을 활성화하는 대책을 하반기 발표하겠다고 예고했습니다.탄소크레딧 시장은 경제주체들이 자발적으로 탄소 배출을 감축한 실적(탄소크레딧)을 거래할 수 있는 시장입니다.국제탄소규제 등으로 탄소크레딧 시장 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다.이형일 기획재정부 1차관은 오늘(14일) 정부서울청사에서 탄소크레딧 유관기관 및 업체들과 오찬 간담회를 하고, 탄소크레딧 시장을 육성하는 방안을 논의했습니다.배출권거래제 이외의 추가적인 탄소감축 인센티브이자 기후테크 육성의 핵심 기반으로서 탄소크레딧 시장을 활성화하기 위한 방안을 논의하기 위해 개최됐습니다.이 차관은 "우선 '자발적 탄소시장 거래소'를 신설해 다양한 크레딧이 거래될 수 있도록 기반을 구축하고 크레딧 수요처를 확대해 나갈 계획"이라며 "그린워싱(Greenwashing·위장 환경주의)을 방지하기 위한 검·인증 가이드라인도 마련해 크레딧 투명성을 비롯한 품질도 개선하겠다"고 밝혔습니다.자발적 탄소시장(VCM·Voluntary Carbon Market)은 법적 의무 없이 탄소감축 활동을 통해 탄소크레딧을 확보해 거래하는 시장을 뜻합니다.이 차관은 민간의 적극적인 탄소크레딧 시장 참여를 요청하면서 오는 2030년 '국가 온실가스 감축목표'(NDC)까지 남은 5년간 탄소크레딧 시장의 초석을 마련하겠다고 강조했습니다.정부는 추가적인 의견수렴 절차와 관계기관 협의 등을 거쳐 '한국형 탄소크레딧 활성화 대책'을 하반기 발표할 계획입니다.(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)