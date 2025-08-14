소비자연맹 "젖병 세척기 결함에 안전 우려…업체 고발 검토"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

한국소비자연맹은 최근 영유아 젖병 세척기 제품에서 내부 플라스틱 부품 마모·균열로 소비자 안전 우려가 확산하고 있다고 오늘(14일) 밝혔습니다.나아가 제조·판매업체가 문제를 인지하고도 즉각적인 리콜이나 구체적 안내를 하지 않고 있다며 고발 조치 등을 검토하겠다고 덧붙였습니다.연맹에 따르면 문제가 된 제품은 소베맘(㈜제이드앤인터내셔날), 아르테(㈜삼부자) 젖병 세척기로, 모두 중국에서 주문자 상표 부착 생산(OEM) 생산 후 수입·판매됐습니다.지난달 17일부터 이달 12일까지 1372 소비자상담센터에 접수된 피해 상담 건수가 451건에 달했고, 피해자 커뮤니티 회원 수도 6천 명이 넘는 것으로 확인됐습니다.연맹은 "해당 업체 두 곳은 모두 부품 결함 인지 후에도 소비자에게 정확한 고지를 않고 부품을 교체하도록 안내했다"며 "아르테의 경우 공식 쇼핑몰과 중고거래 플랫폼에서 해당 모델 판매가 계속되고 있어 추가적인 피해 가능성이 있다"고 지적했습니다.그러면서 젖병 세척기가 영유아가 주로 사용하는 제품인데도 '어린이제품안전법'이 아닌 전기생활용품 안전법상 식기세척기로 인증·관리되고 있어 안전성 검증이 미흡한 상황이라며 이를 '어린이제품안전법' 적용 대상으로 전환해야 한다고 주장했습니다.또 해외 수입 저가형 제품에 대한 임시 리콜 제도 도입, 정보 공개 의무화를 통한 중고거래 안전조치 강화 등이 필요하다고 강조했습니다.연맹은 해당 업체들이 안내 및 리콜을 시행하지 않는 것을 소비자의 안전을 침해하는 행위로 보고 관련 부처에 고발 조치 등을 검토할 예정이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)