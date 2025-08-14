추경호 "계엄 당일 윤과 통화 직후 의총 장소 국회로 변경"

12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원은 계엄 당일 윤석열 당시 대통령과 통화 후 의원총회 장소를 당사에서 국회로 옮겼다고 오늘(14일) 주장했습니다.



자신이 국회가 아닌 당사로 의원들을 모이게 해 국회의 계엄 해제 표결을 방해했다는 의혹이 더불어민주당의 '거짓 프레임'이라는 취지입니다.



추 의원은 오늘 페이스북에 "계엄 당일의 결정적 근거를 밝혀둔다. 계엄 선포 직후 윤 전 대통령과는 국민의힘 중앙당사에서 23시 22분 41초부터 2분 5초간 단 한 차례 통화했다"며 "계엄 당일 윤 전 대통령과의 통화는 이것이 전부다. 국가수사본부에서 수사해 확인한 결과"라고 적었습니다.



이어 "통화를 마친 후 10분도 채 지나지 않은 23시 33분경 저는 의원총회 장소를 '국민의힘 당사'에서 '국회'로 변경해 공지했다"고 설명했습니다.



그러면서 "대통령과 통화로 공모하고 의원들을 당사로 모이게 해 표결을 방해할 생각이었다면 의총 장소를 국회로 변경하지 않고 국회로 이동도 하지 않으면서 계속 당사에 머물렀어야 했다. 그러나 그러지 않았다"고 주장했습니다.



그는 "이것이 바로 민주당의 프레임이 거짓임을 입증하는 핵심 증거"라고 강조했습니다.



또 "민주당은 거짓된 언론 플레이에 대해 국민 앞에 사과하고 그 책임을 져야 한다"며 "오늘 아침 라디오에 출연해 허위 사실을 유포한 민주당 박균택 의원에 대해선 단호한 법적 조치로 끝까지 책임을 묻겠다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)