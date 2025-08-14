뉴스

차은우 친동생, '유퀴즈' 깜짝 포착…"형 못지않은 단정한 외모"

SBS 뉴스
작성 2025.08.14 14:39 수정 2025.08.14 14:46 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
차은우 친동생, '유퀴즈' 깜짝 포착…"형 못지않은 단정한 외모"
아스트로 멤버이자 배우 차은우의 친동생이 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 깜짝 포착돼 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

차은우의 동생은 지난 6월 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭' 반도체 회사 부사장에서 66세 시니어 인턴이 된 오창규 씨의 인생 이야기 편에서 등장했다.

이 방송 말미 오창규 씨가 광고 회사 동료들과 함께 길을 걷는 모습이 전파를 탔는데, 이 가운데 차은우의 친동생이 짧은 등장에도 불구하고 차은우 못지않은 외모와 단정한 분위기로 많은 관심을 받았다.

검은 셔츠에 흰 바지를 입고 등장한 그는 푸단대 출신이라는 학력과 함께 선명한 이목구비로 시청자들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

앞서 차은우의 동생은 지난해 12월 차은우가 출연한 tvN 예능 '핀란드 셋방살이'에서 차은우가 핀란드에 가기 전 요리 연습영상에서 살짝 출연한 바 있다.

차은우 동생

이날 차은우는 어머님의 가르침에 따라 고추잡채와 추술찜을 만들었고, 친동생은 차은우가 만든 요리를 맛본 뒤 칭찬했고, 함께 여행 가는 배우 이동휘에게 "형님 항상 응원합니다"라는 인사를 전하기도 했다.

한편 차은우는 지난달 28일 충청남도 논산시에 위치한 육군훈련소에 입소했다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지