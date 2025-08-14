[날씨] 중부 강한 비 계속…최대 100mm 더 온다

<앵커>



오늘(14일)까지도 중부지방에는 최고 100mm 이상의 폭우가 쏟아질 수 있다는 예보입니다. 자세한 날씨 소식은 기상센터에서 전해드립니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



오늘 중부 지방에 추가적으로 비가 더 내리겠습니다.



우선 현재 레이더 영상을 살펴보시면 일부 수도권과 강원, 충청과 호남 지역을 중심으로 비구름이 자리하고 있고요.



빗줄기는 많이 약해졌습니다.



오늘 새벽 파주에는 시간당 96mm의 세찬 비가 쏟아지기도 했고요.



어제부터 현재까지 파주에는 300mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다.



오늘도 중부 지방에 많은 비가 예상됩니다.



다만 비구름이 점차 남하하면서 호우특보는 해제되거나 약화되고 있습니다.



일부 경기 남부와 강원 남부, 충남 지역에 호우주의보 내려져 있습니다.



오늘 예상되는 강수량 살펴보시면 충남 남서부 지역에 많게는 100mm 이상, 경기 남부와 강원 남부 내륙, 충북 북부 지역에도 20~60mm의 비가 예상되고요.



늦은 오후 한때 경기 남부와 충남 지역에는 시간당 30mm 안팎으로 매우 강한 비가 내릴 때 있겠습니다.



또 남부 지역을 중심으로 오후 한때 소나기가 쏟아지겠습니다.



남부 지방에 폭염 특보가 확대 강화되고 있는 가운데 오늘 대구의 낮 최고 기온 34도까지 오르겠고요.



서울의 낮 기온은 28도로 더위가 심하지 않겠습니다.



내일은 중서부 지역에 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)