[인터뷰] 이중근 "'유엔데이' 다시 공휴일로…유엔군 희생 잊지 말아야"

●이중근 부영그룹 회장

"국민의 기본권, 인구 부족해지면 보장 불가"

"아이 갖겠다는 의식 높아져…출산장려금 효과 느껴"

"10년에 걸쳐 연간 1년씩 노인 연령 기준 올리려"

"재가 임종 제도…집에서 가족과 임종 가능해지도록"

"노인에게 부여된 권리, 젊은 세대에게 양보해야"

"유엔 참전국 예우 위해 22개국 국기 계양대 새로 제작"

"유엔데이 공휴일…유엔 참전 용사 예우 위해 필요"

이중근 부영 회장 "남에게 베푸는 것, 기쁨이라기 보다 순리"

"기업 천천히 향상되야 좋아…등산도 하산이 어렵듯"



