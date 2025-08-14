김건희 특검 조사 출석했지만 진술 거부…형량에 어떤 영향?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 양지민 변호사

--------------------------------------------



● 꼬리에 꼬리를 무는 의혹

양지민 / 변호사

"김 여사, 윤 전 대통령과 다르게 출석‥진술은 거부"

"특검, 김 여사 18일 추가 소환‥김 여사 출석 미지수"



● 구속 후 첫 소환조사

양지민 / 변호사

"김 여사, 계속된 혐의 부인 재판에서 불리"

"김 여사, 감정적 진술 수사기관·법원에서 안 받아들일 것"

"김여사 진술·증거 배치되는 상황‥일부 인정 필요"



● '나토 3종 세트' 줬다

양지민 / 변호사

"김 여사, 매관매직 의혹도 진술거부권 행사"

"김 여사 측, 특검이 목걸이 진품·가품 제시하자 당황"

"'나토 3종 세트' 대가성 입증이 관건"



● '영부인의 매관매직' 의혹

양지민 / 변호사

"특검, 한덕수 전 총리 소환 예상‥사실관계 확인 필요"

"한 전 총리 '인사 청탁' 인지했다면 방조 행위"



● 시계 잔금 못 받았다

양지민 / 변호사

"서 씨, 500만 원 현금으로 받았다‥3천은 못 받아"

"특검, 대가성 청탁인지 진상 규명할 것"



● 나머지 '귀중품' 행방·출처는

양지민 / 변호사

"특검, 그림·장신구 등 어떤 경로로 누가 줬는지 파악 필요"



