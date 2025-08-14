박지원 "조국, 먼저 연락올 것…민주·혁신 합당해야" [인터뷰]

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박지원 민주당 의원

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 이슈 한 발 더 들어가서 자세히 짚어보겠습니다. 박지원 민주당 의원과 함께합니다. 박 의원님 어서 오세요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 오랜만입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박 의원님 정치권에서 가장 고참이시죠, 현역 중에?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그런 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 헌정 사상 최초로 전직 대통령 부부 특히 영부인이 구속돼서

지금 특검에 소환돼 조사를 받고 있는데 지금의 상황 어떻게 보고 계십니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 너무 불행한 역사가 현실로 나타나니까 부끄럽고 해외 모든 언론들이 윤석열의 속옷 바람, 의자 잡고 출두하지 않으려고 하는 것, 영부인의 목걸이 바꿔치기 하는 것 이런 걸 보고 다시는 이런 대통령과 영부인이 우리 역사상 안 나타나야 한다. 박마리아, 자유당 때. 박근혜의 최순실 그리고 윤석열의 김건희. 끝내야 한다 하는 생각을 가졌습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김대중 전 대통령 시절에 비서실장도 하시면서 해외 순방도 같이 많이 다니셨잖아요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김건희 여사가 해외 순방 나가면 다른 국가 원수들, 부인도 같이 있는데 내가 이게 창피해서 샀다, 받았다 이런 얘기를 하고 있는 모양이에요. 실제로 다른 외국 정상들 부인들도 그렇게 화려한 액세서리, 비싼 명품들을 합니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 어떤 정상외교에 그것이 문제 된 적은 한 번도 없습니다. 그런데 어떻게. 저는 영부인이 화려하게 잘 입고 가는 것은 국격을 높이는 일이니까 좋아요. 그렇지만 저런 짓은 없었죠. 재클린 케네디. 파리에 가니까 프랑스 모든 언론들이 미국은 청바지나 입는 나라인지 알았는데 패션이 있다 이렇게 칭송을 하니까 케네디 대통령이 나는 재클린을 수행해서 왔다 이런 얘기는 있었지만.



▷ 편상욱 / 앵커 : 농담 삼아서.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 농담이 아니라 진담이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그랬어요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 자기 국격을 높이니까. 그렇지만 저렇게 외국 정상들, 부인들하고 맞추기 위해서 목걸이 저렇게 저런 건 없죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 김건희 여사 지금 구속 수감돼서 오늘 아침에 출두할 때도 수갑을 차고 나왔다고 그래요. 지금 심정은 어떨 것으로 예상하십니까. 식사도 잘 안 한다고 그러던데요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 :오늘 아침에 제가 머리를 하러 갔어요. 아주머니가 자기가 바보니까 국민을 다 바보로 보고 있다. 우리는 다 알고 있다. 그런데 어떻게 저런 짓을 하는가 하고 개탄을 하면서 식사를 하지 않는 이유가 다음에 특검이 불러도 재판정에도 안 나가려고 저렇게 쇼를 준비하고 있다 그런 얘기를 하더라고요. 저도 구속된 전직 대통령이나 영부인에 대해서 독설을 하기는 좀 안 됐지만 아무튼 창피해서 언급하기 조차 싫습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 지금 특검의 수사 결과가 하나둘씩 나오면서 윤석열 전 대통령 재임 시절에 V1이 윤석열 대통령이고 V0가 김건희 여사다. 이런 항간의 소문들이 하나둘씩 지금 사실로 밝혀지는 분위기 아니겠습니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 제가 윤석열 취임하고 5월 10일에 취임했는데 5월 11일에 아침 9시에 국정원장 나가라 해서 나왔어요. 그래서 한 달 있다가 6월 10일부터 방송에 나가서 제가 여러 가지를 지적했습니다마는 그때부터 대통령 김건희, 윤석열 영부남이다.



▷ 편상욱 / 앵커 :영부남. 영부인이 아니라



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 그렇기 때문에 그 말이 지금 입증되는 거예요. 그리고 저렇게 대통령을 했다가는 두 부부가 험한 꼴 당할 것이다. 물어요. 험한 꼴이 뭐냐. 감옥 간다. 갔잖아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 대통령이 주재한 회의에서 참모들하고 결정한 일이 대통령이 집에 갔다 오면 아침에 내가 생각해 보니까 말이야 이게 아닌 것 같아라고 바뀐 일이 많았다고 그래요. 실제로 그랬습니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그러니까 명태균 씨 진술에 의하면 면 50%, 50% 둘이 대통령 인사권 공천권을 가졌다는 것 아니에요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 명태균 씨 말은 또 어디까지 신뢰할 수 있느냐가 굉장히.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 어디까지 신뢰할 수 있는가 이것이 문제가 아니라 그것이 현실로 나타나니까 우리 국민들이 실망하고 욕하는 것 아니에요. 제가 어떻게 바로 대통령 시작했는데 대통령 김건희, 영부남 윤석열이다. 이런 얘기를 했겠어요. 그때 제가 얼마나 많은 비난을 받았습니까. 사람들한테. 그렇지만 그게 불행히도 현실로 딱 맞아떨어지니까 문제가 되는 것 아니에요. 그래서 저는 명태균 씨의 진술을 신뢰하는 것은 아니지만 다 맞다 그렇게 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 지금까지 나타난 것만 놓고 보면 서희건설 이 회장이 1억 정도 되는 귀금속을 건네주고 자기 사위의 인사 청탁을 하고 그 뒤로 대통령이 힘을 써서 한덕수 총리의 비서실장으로 맏사위를 임명시켜주잖아요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 :그렇죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇게 되면 사실은 돈 받고 매관매직을 한 건데 영부인이 어떻게 이런 일이 가능합니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 도저히 불가능한 게 나오지 않아요. 그래서 인사권 50%를 행사했다는 게 맞지 않습니까. 모든 인사의 그것이 개입되지 않았다고 누가 보증합니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 외신들까지 지금 이 소식을 큰 뉴스로 타전을 하고 국제 망신을 당하고 있는데 사실은 재임 시절에 이런 소문이 있었을 때 좀 미리 막을 기회는 없었을까. 이런 안타까움이 있습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 검찰이 썩었죠. 도이치 주가조작이나 여러 가지 문제가 부각됐을 때 검찰은 아니라고 덮었잖아요. 그리고 측근들이 지적을 했었어야 옳습니다. 그리고 대통령을 모시는 분들이 영부인이 그러한 언행을 하면 제지를 했어야죠. 이게 문제 아니에요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 실제로 영부인이 나토 정상회담 때도 반클리프 목걸이를 한다고 그러니까 비서실에서 반대했다고 그래요. 그런데 내가 알아서 할 거야라고 했다는 전언이 있습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 글쎄요. 그게 대통령 비서실장은 대통령의 입을 두 손으로 막고 어디 가시려면 못 가게 차 앞에 드러눕는 그런 결기가 있어야 돼요. 그리고 영부인은 제2부속실에서 그렇게 관리를 하거든요. 그리고 어떤 영부인이 그러한 발상도 하지 않았습니다. 우리나라 모든 영부인들이 공과가 다 있겠죠. 그렇지만 저런 저질, 추한 행동을 한 영부인이 없잖아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 지금 국민의힘 입장에서 보면 국민의힘 지금 전당대회가 진행 중인데 각 당 대표 후보별로 또 여기에 대한 입장이 다릅니다. 김건희 여사의 부부 동시 구속에 대해서 일부 후보들은 이건 불공평하다, 악법이다, 특검이 편파적이다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이건 어떻게 보시나요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 내란을 한 사람들이 누구입니까? 국민의힘이 그것을 정신 못 차리고 아직도 윤석열, 김건희 바라보면서 쫓아다니고 전한길하고. 이러한 것은 국민의힘이 역사 속으로 사라지게 국민들에게 스스로 언행을 하고 있다 저는 그렇게 보는데 이건 아니지 않습니까. 지금 전당대회를 보면 저는 김문수 후보가 당선될 것 같아요. 그분이 옳은 언행을 합니까? 계엄해서 사람 죽었냐? 이건 말이 아니잖아요. 그래서 저는 윤석열, 김건희와 손절하지 않는 그런 국민의힘이라고 하면 마치 이승만 자유당의 몰락 그리고 박정희의 공화당, 전두환의 민정당처럼 국민의힘은 역사 속으로 사라진다. 국민의힘에 의해서 저는 그렇게 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 특검의 행보가 거침이 없습니다. 어제부터 지금 국민의힘 당사에 대해서 통일교 교도 집단 입단과 관련해서 압수수색을 하려다가 지금 결국 저지당한 거잖아요. 그걸 어떻게 보고 계십니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 왜 저지당합니까. 공권력이 그리고 통일교 당원 신도들이 입당을 안 했으면 떳떳하게 자진해서 내놔야죠. 그러기 때문에 국민들은 더 의심하는 거죠. 통일교뿐만 아니라



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 검찰이 민주당 중앙당사 압수수색 나갔다가 당시 김용 민주당 민주연구원 부원장 사무실 압수수색 나갔다가 그때도 민주당이 했었나요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 했어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 거부하지 않았습니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그리고 물론 당에 올라가면 다 못 하게 하죠. 그렇지만 이건 통일교나 또 다른 기독교 사교 중의 하나가 홍준표 전 대구시장의 말씀대로 개입했잖아요. 이건 아니잖아요. 그런다고 하면 당원 명부를 보여줘야죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 민주당 큰어른이시니까 민주당 얘기도 좀 해 보겠습니다. 정청래 신임 대표 출범한 지 얼마 안 됐습니다. 그런데 당 원로들과의 만남에서 원로들이 너무 많이 나가는 건 과격한 것 아니냐, 과유불급이다 이렇게 약간의 쓴소리를 했어요. 이건 어떻게 받아들이십니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 저는 쓴소리라고 보지 않고 정청래 대표가 잘할 수 있도록 힘을 실어줬다 그렇게 생각하는데 지금 시대정신과 국민적 요구는 정청래 대표가 얘기한 대로 내란 종식‧3대 개혁입니다. 그리고 정청래 대표는 언행이 일치하는 사람이에요. 그러기 때문에 당원만 보고 가겠다. 이런 것이 아니라 국민 보고 가라, 과유불급이다. 이런 지적은 본인 스스로도 잘 받아들이겠다 했기 때문에 저는 적합했다 이렇게 평가합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 광복절 특사 놓고서 또 말이 많습니다. 조국 전 대표 그리고 윤미향 전 의원이 포함된 거에 대해서는 어떻게 봐야 될까요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 대통령의 고유 권한이고 조국 전 대표의 특사에 대해서는 제가 맨 먼저 SBS 라디오 김태현 정치쇼에 나와서 얘기를 했습니다. 그리고 통합도 얘기를 했습니다. 그러기 때문에 송언석 국민의힘 대표가 민생 사범이라고 준 뇌물 받은 그러한 그들의 정치인까지 다 사면해 줬다고 하면 사면은 본래 그렇게 여야 협조 속에서 이루어지는 거예요. 잘했다고 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 조국 전 대표 광복절 0시에 나오니까 오늘 자정이네요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 오늘 자정입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 얼마 안 남았어요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 오늘 아침에 기자들이 몇 분 전화 왔어요. 저한테 서울구치소 가느냐고.



▷ 편상욱 / 앵커 : 가십니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 아니 그게 말이 돼요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 가시지는 않고. 어쨌든 조국 전 대표는 나오자마자 정치 활동을 재개할 텐데 조국 전 대표의 행보 어떻게 예상하시나요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 조국 전 대표가 서울대학교에 가서 강의하겠어요. 뭘 하겠어요. 정치밖에 할 것 없고. 그러니까 정치 활동 재개하는 것은 당연하고 또 조국혁신당에서도 전당대회를 열어서 조국 전 대표가 대표로 취임할 수 있는 길을 모색하고 있는 거 보면 정치하실 거다 그렇게 봅니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 박지원 의원께서 다른 데 인터뷰에서 조국혁신당과 민주당이 합당해야 한다 이런 얘기를 하셨던데.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 합당해야죠. 서로 사랑하면 결혼을 하는 거고 이념도 생각과 목표가 같으면 왜 다른 집에서 살아야 돼요? 한집에서 살아야지. 한집에서 살면 지방선거 승리할 수 있고 총선 승리할 수 있고 정권 재창출할 수 있는데 왜 분리해서 사느냐. 저는 그렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 그건 의원님 생각이고 조국 전 대표 입장에서는 조국 전 대표도 자기 지지 기반이 또 나름 탄탄하지 않습니까. 호남 공략도 잘하고 있고요. 민주당과 합당하는 게 조국 전 대표한테는 그게 이익일까요? 저는 하고 싶지 않을 것 같은데요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 저는 그렇게 보지 않습니다. 제가 상당한 수의 조국혁신당 현역 의원들, 12명 아니에요? 만나보면 미래에 자기들의 정치 운명에 대해서 굉장히 불투명하기 때문에 불안해요. 함께하려고 해요. 그리고 조국 대표에게도 제가 면회를 가기로 약속했다가 세 번 취소를 했습니다. 또 그러한 발언 때문에 오해를 할 것 같아서. 간접적으로 전달이 됐기 때문에 좋은 반응도 있었다는 것 말씀드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 합당을 하든 조국혁신당으로 그냥 남아 있든 간에 조국 전 대표가 지금 지자체장으로 나오는 게 맞아요? 아니면 당 대표로서 지자체 선거를 지휘하는 게 맞아요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그것은 그분이 결정할 문제예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어떤 게 유리합니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇지만 군소정당의 대표로 뭐가 되겠어요? 뭐가 되겠어요? 저는 정의당을 폄하하는 게 아니에요. 잘못하면 제2의 정의당이 된다. 저는 그렇게 봐요. 그러기 때문에 거듭 말씀드리지만 민주당과 통합에서 크게 보아라. 만약 지금 얘기한 대로 서울시장, 부산시장.



▷ 편상욱 / 앵커 : 부산시장.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 본인이 출마하고 싶으면 경선해야죠. 민주당 내에서. 그리고 호남을 공략한다? 물론 담양 재보궐선거에서 우리가 한두 석을 놓친 건 사실이에요. 그렇지만 한두 석 놓쳤다고 해서 지장 있는 민주당이 아닙니다. 또 한두 석 가졌다고 해서 조국혁신당이 민주당 되는 건 아니에요. 소탐대실하지 마라.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그러면 조국혁신당 대표가 오늘 자정에 나오면 전화라도 하셔서 민주당이랑 합당하자 이렇게 강력히 권유하실 생각이 있군요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 자기가 연락이 올 거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇지 않아도? 알겠습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 후배인데 그러면. 자기가 나한테 내가 얼마나 또 처음에 사면하자 해서 민주당 지지층으로부터 뭇매를 맞고 통합에 대해서도 길을 터줬지만 연락이 오겠죠. 또 제가 고생했으니까 전화할 수도 있고 만날 수도 있고.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 좋은 결과가 있으면 저한테 먼저 가르쳐 주십시오.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그러겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 내일이죠. 8월 15일 광복 80주년 기념식에 이어 이재명 대통령의 국민 임명식이 열립니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 안타깝게도 보수 야당은 참석하지 않기로 했대요. 이명박, 박근혜 전 대통령도 마찬가지고. 약간 반쪽 기념식이 되는 것 아니냐, 취임식이 되는 것 아니냐 이런 우려가 있네요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 국민의힘이 참여하지 않겠다. 특히 웃기는 것은 MB, 박근혜까지 참석하지 않는데 그분들이 대통령 선거를 부인하는 겁니까? 국민 통합으로 가야지 여기에서 또 분열해서 갈등하자는 겁니까? 자기들은 차라리 그럴 바에는 아주 전한길 당대표, 김문수 사무총장, 윤석열 고문으로 윤 어게인 신당을 창당해서 그리 가거라 이렇게 말씀드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 간에 내일 국민 임명식에서 이재명 대통령이 사실상 공식 취임식이 되는 거잖아요. 내일의 연설이 공식 취임사가 될 텐데 어떤 메시지가 담겨야 한다고 보십니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 글쎄 저는 국민 통합 그리고 남북 관계 개선, 민생 경제 해결 또 시대가 요구하는 국민적 요구인 3대 개혁 이러한 것들이 발표되리라고 기대합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 박지원 민주당 의원이었습니다. 말씀 감사합니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 감사합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 뉴스브리핑은 잠시 뒤에 돌아오겠습니다.



