김건희 특검, 국힘 당원 명부 확보 불발…"당과 제출 방식 협의"

▲ 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 13일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 당사 압수수색과 관련해 입장을 밝히고 있다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 통일교의 국민의힘 입당 의혹과 관련해 압수수색영장을 통해 당원 명부를 확보하려고 당의 완강한 저항으로 불발됐습니다.특검팀은 수사상 필요 최소한의 범위에서 특정 시기, 특정 명단의 당원 가입 여부를 확인할 필요가 있다는 입장입니다.특검팀은 오늘(14일) 언론 공지를 통해 "전날 전산자료 제출 협조 차원에서 압수수색 영장 집행을 개시했으나 국민의힘 측의 완강한 거부로 이날 오전 0시 43분 압수수색을 중단했다"고 밝혔습니다.이어 "국민의힘 당원명부 전체를 요구했다는 것은 전혀 사실이 아니며 이번 자료협조 요청은 특정 명단의 당원 가입 여부 시기를 특정해 최소한의 범위에서 확보하고자 한 것"이라고 설명했습니다.그러면서 "해당 자료 제출과 관련해 국민의힘 측과 기술적·효율적 방안과 제출방식을 협의할 예정"이라고 전했습니다.특검팀은 전날 오전 국민의힘 여의도 중앙당사에 수사관을 보내 입당 시점이 2021년 12월부터 2024년 4월 사이인 당원들의 명단 확보를 시도한 것으로 전해졌습니다.영장을 제시하고 필요한 자료를 임의제출받는 방식이었지만 이에 반발하는 당직자 등의 제지로 장시간 대치를 이어갔고 결국 압수수색이 무산됐습니다.영장에는 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 확인하고자 당원명부를 확인할 필요가 있다는 취지의 사유가 적시된 것으로 알려졌습니다.당시 국민의힘 측은 특검팀의 영장 집행을 막아서며 통일교 교인 명단에 포함된 인물 중 당원에 해당할 것 같은 이들을 추려 20명을 선별한 뒤 당원 명부와 대조 확인을 요구했습니다.그 결과 국민의힘 당원은 한 명도 없었다는 게 국민의힘 주장입니다.특검팀이 당원명부를 확보하려 한 건 권성동 의원이 연루된 통일교·건진법사 청탁 의혹 수사의 연장선으로 보입니다.국민의힘 당원명부를 확보한 뒤 통일교 신도 명단과 대조해 의혹의 사실관계를 확인하려는 취지로 풀이됩니다.(사진=연합뉴스)