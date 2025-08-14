[날씨] 중부 강한 비 계속…남부는 폭염 특보 확대

오늘(14일) 중부 지방에 추가적으로 비가 내리겠습니다.



우선 현재 레이더 영상을 살펴보시면요.



비구름은 수도권과 강원, 충청 지역에 위치해 있고 빗줄기는 어제보다는 많이 약해졌습니다.



오늘 새벽 파주에는 시간당 96mm의 세찬 비가 쏟아졌고요.



어제부터 현재까지 파주에는 300mm가 넘는 폭우가 내렸습니다.



특보 현황 살펴보시면 경기 남부와 강원 남부 내륙, 그리고 충남 지역에 호우특보가 내려져 있습니다.



오늘도 중부 지방에 많은 비가 예상됩니다.



특히 충남 남서부 지역에 많게는 100mm 이상, 경기 남부와 강원 남부 내륙, 충북 북부 지역에도 20~60mm의 비가 더 내리겠고요.



서울에도 5~20mm의 비가 오겠습니다.



남부 지방은 오후 한때 소나기구름이 지나겠습니다.



남부 지역에 폭염 특보 더욱 확대 강화되고 있습니다.



오늘 대구의 낮 최고 기온 34도, 광주는 35도까지 오르겠고요.



서울의 낮 최고 기온은 28도로 크게 덥지 않겠습니다.



이번 비는 오후에 잠시 소강상태에 들었다가 내일 중부지방에는 다시 비가 내리겠고요.



영남 지역에는 소나기만 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)