임윤아표 '코미디'·타이완표 '로맨스'까지…이번 주말 영화 뭐 보지?

배우 임윤아 씨가 1인 2역으로 활약하는 코미디 영화가 개봉했습니다. 믿고 보는 타이완표 로맨스 영화도 관객을 찾아왔습니다.



영화 소개 조제행 기자입니다.



[악마가 이사왔다 ( 8월 13일 개봉) / 감독 : 이상근 / 출연: 임윤아, 안보현, 성동일, 주현영]



첫눈에 반한 그녀, 그런데 밤만 되면 전혀 딴 사람으로 변신합니다.



그녀 안의 악마가 깨어나는 것입니다.



엎친데 덮친 격으로 밤에 악마가 된 그녀를 지키는 아르바이트도 떠 앉게 됩니다.



과연 악마의 저주는 어떻게 될까요?



임윤아의 1인 2역 연기가 돋보입니다.



[임윤아/배우 : 선지라는 제 캐릭터가 두 가지의 캐릭터를 보여드리는 캐릭터이다 보니까 다양한 면들을 보시면서 웃으실 수 있는 부분들이 있지 않을까라는 생각이 듭니다.]



안보현, 성동일, 주현영의 코미디 연기 호흡도 기대됩니다.



[나의 아픈, 사랑이야기 ( 8월 13일 개봉) / 감독 : 허부상 / 출연 : 잔화이윈, 강제]



오진으로 암 선고를 받은 남쯔제.



퇴학을 피하기 위해 계속 아픈 연기 하면서 반장 여쯔제의 특별한 케어를 받게 됩니다.



식단부터 공부까지 관심과 감시가 시작됩니다.



이렇게 꾀병으로 시작된 둘의 인연 티격태격하는 사이 꾀병이 사랑병이 되어 버립니다.



첫사랑의 풋풋함과 아픔이 잘 그려져 있습니다.



말할 수 없는 비밀, 그 시절 우리가 좋아했던 소녀 등 타이완표 청춘 로맨스 영화를 잇는 영화입니다.



[독립군: 끝나지 않은 전쟁 ( 8월 13일 개봉 ) / 감독 : 문승옥 / 출연 : 조진웅]



광복 80주년을 맞아 홍범도 장군의 독립전쟁 자취를 좇는 다큐멘터리 영화입니다.



배우 조진웅이 내레이션을 맡아 화제가 됐습니다.



(영상편집 : 박진훈, VJ : 오세관)