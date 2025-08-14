이억원 금융위 후보자 "생산적 금융 대전환 집중…금감원과 원팀"

▲ 이억원 금융위원장 후보자가 14일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하고 있다.

이억원 금융위원장 후보자는 오늘(14일) "포용금융 강화, 생산적 금융으로 대전환, 금융시장 활성화, 가계부채 관리, 금융 소비자보호 등 전반을 집중적으로 살펴볼 예정"이라고 각오를 밝혔습니다.이 후보자는 이날 오전 9시 30분쯤 인사청문회 준비단이 있는 서울 중구 예금보험공사로 처음 출근하면서 "새 정부의 금융 국정 과제를 국민들께서 체감할 수 있도록 속도감 있게 정책을 추진하겠다"며 이같이 말했습니다.이 후보자는 "다중 위기를 극복하고 한국 경제가 진짜 성장, 대도약을 하기 위해 그 어느 때보다 금융의 역할이 매우 중요하고 긴요한 시기"라며 "서민, 소상공인, 금융시장 참여자들이 목소리를 경청하고 치열한 문제의식을 갖겠다"고 했습니다.생산적 금융에 대해서는 "한국 금융은 부동산과 예금대출 위주로, 생산성을 높이거나 혜택이 골고루 가기보다는 금융에 머물러 있는 부분이 많다"며 "국가 경제 전체적으로 부가가치를 갖는 쪽으로 자금 흐름의 물꼬를 어떻게 빨리, 근본적으로 바꾸느냐가 생산적 금융의 키 요체"라고 설명했습니다.정부의 금융당국 조직개편과 관련해서는 "후보자 신분인 만큼 언급하는 게 적절하지 않다"며 말을 아꼈습니다.이찬진 신임 금감원장과의 관계 설정을 두고는 "금융위와 금감원은 금융시장, 금융산업 발전과 국정과제 수행에서 긴밀히 협조하고 원팀 정신으로 협업 관계를 유지해야 한다"며 "전날 금감원장과 통화해 이런 취지로 말씀드렸고 금감원장도 공감을 표했다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)