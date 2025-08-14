산업장관 "마스가, 한국 기업 기회 창출…'윈윈' 프로젝트"

▲ 김정관 산업통상자원부 장관

김정관 산업통상자원부 장관은 오늘(14일) "마스가(MASGA)는 미국 내 조선소 투자, 숙련 인력양성, 공급망 재건 등 미국 조선업의 재건을 지원하고, 우리 기업의 새로운 시장 진출 기회를 창출하는 상호 '윈윈' 프로젝트"라고 밝혔습니다.김 장관은 이날 한화오션의 경남 거제사업장에서 열린 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선 명명식에 참석해 이같이 말했습니다.그는 취임 후 첫 산업현장 행보로 한화오션 조선소를 찾았습니다.마스가는 지난달 30일(현지시간) 타결된 한미 무역 협상 과정에서 발표된 한미 간 조선 협력 프로젝트로, 총 3천500억 달러 대미 투자 패키지 중 1천500억 달러가 할당될 정도로 규모가 큽니다.김 장관은 "정부는 마스가 프로젝트를 뒷받침하기 위해 관계기관 협의체를 조속히 구성하고 미국 측과도 수시로 협의하면서 구체적 성과를 만들어 나가겠다"고 덧붙였습니다.이날 이름을 부여받은 LNG 운반선은 미국 LNG 생산기업이 2022년 한화오션에 총 12억 달러 규모로 발주한 5척 중 1∼2호선입니다.한 척당 운반 용량은 우리 국민 하루치 사용량과 맞먹는 20만㎥입니다.김 장관은 명명식 이후 거제조선소에서 진행 중인 미국 군수지원함 찰스 드류호 유지·보수·정비(MRO) 현장을 방문해 한화오션 임직원과 승조원들을 격려했습니다.그러면서 "미 함정 MRO는 한미 조선 협력의 시작점으로, 앞서 진행한 두 건의 MRO 프로젝트와 마찬가지로 찰스 드류호도 K-조선의 기술력으로 새로운 배로 재탄생시켜주길 바란다"고 요청했습니다.이어 한화오션 노조 대우조선지회장을 면담한 김 장관은 "현장 안전에 있어서는 노사가 따로 있을 수 없고, 노·사·정부 모두 원팀으로 산재 예방을 위해 만전을 기하자"고 당부했습니다.나아가 "마스가 프로젝트를 통한 한미 조선 협력은 미국으로 일감 유출이 아니라 미국에서 우리 조선소들에 주는 새로운 기회를 의미하는 것이므로, 향후 많은 협조를 당부드린다"고 말했습니다.산업부 장관이 조선소 노조위원장을 면담한 것은 이번이 처음입니다.(사진=연합뉴스)