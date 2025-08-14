올 상반기 나라살림 적자 94.3조 원…역대 4번째 규모

▲ 기획재정부 중앙동 청사

올해 상반기(1∼6월) 국가 재정 적자가 94조 원대를 기록했습니다.100조 원을 넘었던 지난해 같은 기간보다는 다소 개선됐지만, 여전히 역대 네 번째로 큰 규모입니다.기획재정부가 오늘(14일) 발표한 '월간 재정동향 8월호'에 따르면 6월 말 기준 총수입은 320조 6천억 원으로, 작년 동기 대비 24조 7천억 원 증가했습니다.1차 추가경정예산 대비 진도율은 49.1%를 기록했습니다.국세수입은 190조 원으로, 작년 동기보다 21조 5천억 원 늘었습니다.법인세는 기업실적 개선과 법인 이자·배당소득 증가 등에 힘입어 14조 4천억 원 증가했습니다.소득세도 7조 1천억 원 증가했습니다.해외주식 호황 등에 따른 양도소득세 증가, 성과급 확대 및 근로자 수 증가에 따른 근로소득세 증가 등의 영향으로 분석됩니다.세외수입은 19조 4천억 원으로 2조 9천억 원 늘었고, 기금수입은 111조 2천억 원으로 4천억 원 증가했습니다.총지출은 389조 2천억 원으로, 작년보다 17조 3천억 원 증가했습니다.1차 추경 대비 진도율은 56.6%입니다.총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 68조 6천억 원 적자를 냈습니다.통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 관리재정수지는 94조 3천억 원 적자였습니다.전년보다 9조 1천억 원 개선된 수치지만, 2020년(110조 5천억 원)과 2024년(103조 4천억 원), 2022년(101조 9천억 원)에 이어 역대 네 번째로 많습니다.이번 수치는 지난 5월 통과된 1차 추경까지 반영한 것으로, 7월부터 집행이 시작된 2차 추경은 오는 9월 발표되는 7월 말 기준 재정동향에 포함될 예정입니다.정부는 2차 추경 반영 시 관리재정수지 적자가 다소 확대될 것으로 예상하면서도, 연말에는 예산상 계획된 수준인 111조 6천억 원 안팎으로 수렴할 것으로 전망하고 있습니다.6월 말 기준 중앙정부 채무 잔액은 1천218조 4천억 원으로, 전월보다 6천억 원 증가했습니다.2차 추경까지 반영하면 중앙정부와 지방정부를 합친 올해 국가채무는 1천301조 9천억 원에 이를 것으로 예상됩니다.국내총생산(GDP) 대비 비율은 49.1%로 전망됩니다.한편 7월 국고채 발행 규모는 21조 2천 억 원으로, 1∼7월 누적으로는 145조 5천억 원이 발행돼 연간 총 발행 한도의 63.1%를 소화했습니다.같은 달 국고채 금리는 미국 등 글로벌 금리 상승 여파로 일부 상승 압력을 받았으나, 저가 매수세 유입으로 대체로 안정적인 흐름을 유지했습니다.외국인의 국고채 순유입 규모는 7조 4천억 원을 기록했습니다.(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)