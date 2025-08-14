뉴스

푸틴과 회담 앞둔 트럼프, '의약품 관세 폭탄' 발표 늦출 듯

윤창현 기자
작성 2025.08.14 11:35 조회수
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

의약품에 대해 최대 250%의 관세를 물리겠다는 트럼프 미국 행정부의 발표가 늦춰질 것으로 보입니다.

로이터통신은 13일(현지시간) 트럼프 행정부와 업계 관계자를 인용해 의약품에 대한 관세 발표 시점이 몇 주 밀릴 것으로 관측된다고 보도했습니다.

앞서 하워드 러트닉 상무장관은 8월 중순까지 관세 계획이 발표될 것이라고 언급한 바 있습니다.

그러나 트럼프 대통령이 오는 15일 알래스카에서 푸틴 러시아 대통령과 회담 일정이 잡히면서 다른 현안들이 뒤로 밀리게 됐다는 것이 관계자들의 설명입니다.

다만 백악관은 "발표가 지연될 것이라는 보도는 공식적으로 확인이 되지 않는 한 추측일 뿐"이라는 원론적인 입장을 유지했습니다.

외국산 의약품에 대한 의존이 국가 안보에 악영향을 미치기 때문에 관세를 부과해 미국 내 생산을 촉진하겠다는 것이 트럼프 대통령의 입장입니다.

트럼프 대통령은 최근 언론 인터뷰에서 "처음에는 의약품에 약간의 관세를 부과하지만, 1년이나 최대 1년 반 뒤에는 150%로 올리고, 이후에는 250%로 올릴 것"이라고 말했습니다.

이는 제약사들이 미국 밖에 있는 생산시설을 미국으로 옮기는 데 필요한 시간을 1년에서 1년 반 정도를 주고 그 이후에 관세를 대폭 올리겠다는 의미로 해석됩니다.

현재 트럼프 행정부는 특정 상품의 수입이 국가 안보를 위협할 경우 대통령이 관세를 부과할 수 있도록 허용한 무역확장법 232조에 따라 반도체와 의약품 등 각 산업에 대한 조사를 진행 중입니다.

반도체 산업에 대한 조사 결과는 의약품보다 먼저 발표될 것으로 보입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
