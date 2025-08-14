뉴스

[자막뉴스] '2명 사망' 부산 버스 사고, 브레이크 고장의 가능성은?

작성 2025.08.14 15:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
지난 10일, 부산 서면교차로 인근 횡단보도. 

보행자 신호등에 녹색불이 켜지고, 시민들이 건너기 시작합니다.
 
사람들이 절반쯤 건넜을 때, 갑자기 시내버스가 횡단보도로 돌진합니다.

버스는 보행자 2명을 그대로 들이받고, 앞에 있던 오토바이와 충돌한 뒤에야 멈춰 섰습니다.
 
[목격자 A 씨 : 뭐가 ‘쿠당탕탕’ 하길래 봤더니 (버스가) 사람이랑 오토바이를 밀고 나가더라고요.]
 
이 사고로 60대 남성 2명이 현장에서 숨졌고, 오토바이를 타고 있던 30대 2명이 부상을 입었습니다.
 
사고를 낸 버스 운전자는 정년퇴직 후 5년째 계약직으로 일해 온 67살 A 씨.
 
그는 사고 당시 제동장치의 이상을 감지하고 당초 주행 경로와 다른 곳으로 핸들을 꺾었다며 브레이크 문제였다고 주장합니다.
 
[경찰 관계자 : 버스 기사는 브레이크 고장이라고 말했어요. 여러 가지 가능성을 두고 수사를 하는 거죠.]
 
하지만 사고 직후 버스회사 관계자가 직접 차량을 몰아 차고지로 옮겼고, 현장 점검에서도 이상은 발견되지 않았습니다.
 
[해당 버스 운수회사 : 그때 당시에 저희 사고 담당자하고 정비 책임자하고 현장에 가서 일단 상태를 점검했는데 그때 상황에서는 이상이 없어서 버스를 차고지로 가져온 상태입니다.]
 
해당 버스의 제동장치에는 특별히 문제가 없었던 상황.
 
[버스기사 : 전기 버스는 브레이크만 안 될 경우는 거의 없습니다. 전체가 말을 안 듣지 어떤 기능 하나만 말을 안 듣는 경우는 없어요]
 
전문가의 분석 역시 버스 회사의 조사와 마찬가지였습니다.
 
[김필수 교수/대림대학교 미래 자동차학부 : 제동장치만 이상이 생기는 경우는 전기차에 거의 없어요. 사고 난 다음에 그 차를 몰고 그냥 갔다. 그건 말이 안 되는 거고 제동장치의 이상이 아니라는 뜻이고 자동차의 고장에 대한 가능성보단 운전자의 실수일 가능성이 가장 높다고 보고 있습니다.]
 
또한, 브레이크 이상이 있었다 하더라도 A끼가 경적을 울리거나 사이드 브레이크를 작동하지 않은 점이 미숙한 대응이라는 지적도 나왔습니다.
 
[정경일 변호사 : 만약에 브레이크 고장이라고 하더라도 운전자는 사이드 브레이크를 작동할 수 있고 피양 조치할 수 있기 때문에 운전자의 과실도 피할 수 없습니다.]
 
*해당 콘텐츠는 AI 오디오로 제작되었습니다.

(취재 : 김희정, 구성 : 최강산(인턴), 영상편집 : 고수연, 디자인 : 육도현, 제작 : 모닝와이드3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지