번호판 없는 오토바이로 난폭운전…도심 휘젓고 다닌 10대 송치

▲ 난폭운전 하는 10대 오토바이 추격하는 경찰

번호판도 없는 오토바이로 중앙선을 넘나들고 역주행하며 도심을 휘젓고 다닌 10대가 검찰에 넘겨졌습니다.강원 춘천경찰서는 도로교통법상 난폭운전·무면허운전 혐의로 A(15) 군을 최근 송치했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.A 군은 지난 6월 25일 오후 8시 30분 춘천 시내 일대에서 면허 없이 오토바이를 몰아 난폭운전을 한 혐의를 받습니다.당시 도로를 순찰 중이던 교통관리계 직원들은 "무면허 오토바이가 번호판 없이 운행하고 있다"는 시민의 112 신고받고 때마침 맞은편 도로를 지나치는 A 군을 발견했습니다.이에 곧장 순찰차로 오토바이를 추격했으나 A 군은 아랑곳하지 않고 중앙선을 넘나들거나 도로를 역주행하며 위험 운전을 이어갔습니다.빠른 속도로 신호를 어겨 주행하다 춘천시청 인근 교차로에서 횡단보도를 건너던 행인과 충돌할 뻔한 아찔한 순간도 발생했습니다.순찰차 3대가 약 20㎞를 추격해 오토바이를 포위한 끝에 A 군의 위험천만한 질주는 막을 내렸습니다.당시 A 군의 난폭운전으로 인해 사람이 다치거나 사고가 발생하지는 않았습니다.경찰은 A 군 뒤에 타고 있던 또 다른 10대 B군에 대해 A 군의 행위를 적극적으로 부추기거나 방조하지는 않은 것으로 보고 입건하지 않고 귀가 조처했습니다.A 군은 경찰 조사에서 "아는 선배가 구입한 오토바이를 구경하러 갔다가 호기심에 운전했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.(사진=강원경찰청 제공, 연합뉴스)