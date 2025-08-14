[글로벌현장] "저예요 디카프리오" 마스크도 안 썼는데 몰라보는 경찰에 굴욕

할리우드 유명 배우 레오나르도 디카프리오가 스페인 이비자섬을 방문했다가 자신을 알아보지 못한 경찰에게 굴욕을 당했습니다.



공개된 영상을 보면 디카프리오는 모델이자 연인 비토리아 체레티와 함께 스페인 이비자섬에서 열린 데킬라 파티에 참석하기 위해 입구에 서 있다가 경찰의 검문을 받았는데요.



당시 디카프리오는 평소와 달리 마스크를 착용하지 않았으며, 경찰의 요청에 따라 주머니 속 소지품을 꺼내 보여주는 모습이 포착됐습니다. 당시 디카프리오는 경찰과 농담을 주고받으며 검문에 응했다고 전해집니다. 글로벌현장에 담았습니다.



