송언석 "특검, 500만 당원 정보 요구…협조할 수 없어"

박찬범 기자
작성 2025.08.14
▲ 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 비상대책위 회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(14일) 김건희 특검의 여의도 중앙당사 압수수색 시도와 당원명부 제출 요구에 대해 "절대로 이런 부당한 영장 집행에 협조할 수 없다"고 반발했습니다.

송 비대위원장은 오늘 당사에서 열린 비상대책위원회에서 "500만 당원의 개인정보를 내놓으라는 요구는 국민의힘을 통째로 특검에 넘기라는 것이나 다름없다"고 말했습니다.

이어 "어제 민중기 특검팀은 대낮에 제1야당 중앙당사에 쳐들어와서 500만 당원의 개인정보를 내놓으라는 식의 요구를 했다"며 "이것이야말로 폭거가 아니고 무엇이겠는가"라고 물었습니다.

송 비대위원장은 "이름, 주민등록번호, 주소, 연락처, 가입 일시, 당원 유형 정보, 과거 당원 탈퇴 여부, 탈당했었다면 탈퇴 일시, 당비 납부 현황 그리고 당원별 당비 납입 계좌번호까지 요구하고 있다"며 "계좌번호가 왜 필요한지 이해할 수 없다"고 말했습니다.

또 "500만 명이면 국민의 10분의 1"이라며 "국민 10%의 핵심적인 정보를 계좌번호까지 포함해서 가져가겠다는 것은 전 국민을 검열하겠다는 취지로밖에 해석되지 않는다"고 주장했습니다.

(사진=연합뉴스)
