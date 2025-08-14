베이비복스, 23년 만에 단독 콘서트…"티켓 오픈과 동시에 예매 1위"

이미지 확대하기

그룹 베이비복스가 무려 23년 만에 단독 콘서트로 돌아온다.공연 예매처 티켓링크에 따르면, 베이비복스의 단독 콘서트 'BACK to V.O.X: New Breath'는 지난 12일 티켓 오픈과 동시에 콘서트 부문 일간 예매 랭킹 1위를 차지하며 저력을 입증했다.이번 콘서트는 9월 26일과 27일, 경희대학교 평화의전당에서 양일간 펼쳐진다. 공연 기획은 제니스씨앤엠, 주최는 페이버엔터테인먼트가 맡았다.이번 공연은 단순한 컴백 무대를 넘어, 베이비복스의 찬란했던 음악 세계와 오늘의 새로운 도약을 잇는 상징적인 자리다. 팬들과의 소중한 재회는 물론, 세대를 뛰어넘는 감동의 무대를 선사할 예정이다.베이비복스는 이번 콘서트에서 수많은 히트곡은 물론, 오랜 기다림에 보답하는 특별한 구성과 진심 어린 메시지를 준비 중이다. 그룹의 음악적 열정과 팀워크가 고스란히 담긴 무대가 팬들의 심장을 다시 뛰게 만들 전망이다. 특히 이번 콘서트는 단순한 '복고'가 아닌, 베이비복스의 음악을 현대적으로 재해석하고 확장하는 새로운 시작점이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.베이비복스는 지난해 12월 20일 진행된 'KBS가요대축제'를 통해 5인 완전체로 재결합 출연, 큰 화제를 모았다.사진 = 백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)