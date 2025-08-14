뉴스

87세 김영옥, 몬스타엑스 콘서트서 감동의 눈물…"9년째 주헌과 아름다운 우정"

배우 김영옥(87)이 손주뻘 아이돌 그룹 몬스타엑스 콘서트 현장을 찾아 눈물을 보였다.

지난 13일 공개된 유튜브 '김영옥 <87세에도 콘서트 뛰는 김영옥 할머니의 건강루틴>' 콘텐츠에서 배우 김영옥은 아이돌 그룹 몬스타엑스의 콘서트 현장을 찾아 젊은 팬들과 소통했다.

김영옥은 2016년 방영한 JTBC <힙합의 민족>에 출연해 주헌을 랩선생님으로 처음 인연을 맺었고, 이후 주헌이 마치 친할머니처럼 살갑게 연락을 해와 50년 가까운 나이차이를 뛰어넘은 우정을 자랑하는 것으로 알려졌다.

콘서트 중 김영옥은 무대에 오른 주헌과 몬스타엑스 멤버들의 열정적인 무대에 깊이 감동했다. 김영옥은 "맨 처음에 울었어요. 말로 설명할 수가 없을 만큼 감동이었다"고 눈시울을 붉히며 말했고, 무대를 본 뒤 김영옥은 "정말 최정상이다. 너무 잘한다"며 극찬했다.

앞서 김영옥은 지난 7일 개인 유튜브 채널 <영끌할머니 김영옥>을 개설해 본격적인 소통을 시작했다. 영상 속 그는 "이 나이에 이런 경험을 하게 될 줄은 몰랐다"며 "정말 꿈만 같은 시간이었다. 살아있다는 게 감사하다"고 전했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
