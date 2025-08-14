"살면서 들은 이야기 중 가장 충격적"…'꼬꼬무', 거여동 밀실 살인사건 조명

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 거여동 밀실 살인사건을 조명한다.



14일 방송될 '꼬꼬무'는 '거여동 밀실 살인사건' 편으로, 세 모자(母子)가 살해당한 한국 최초 밀실 사건에 대해 이야기한다. 이날 방송에는 엔플라잉 이승협, 배우 박효주, 홍화연이 리스너로 출격한다.



이 가운데 '꼬꼬무'를 애착하는 '꼬꼬무 베테랑' 박효주는 단골리스너 개그맨 김진수에 맞대결을 선언했다. 박효주는 "나에게 '꼬꼬무'에 많이 나온 기준은 김진수의 출연 횟수"라며 "김진수의 출연 횟수를 이기고 싶다"라고 말해 '꼬꼬무' 고정 포부를 밝힌 것. 이어 번뜩이는 추리력을 발휘해 '꼬꼬무 애착 리스너'의 진면목을 발휘했다는 후문이다.



이날 방송은 2003년 거여동의 한 아파트에서 벌어진 전대미문의 밀실 살인 사건을 소개한다. 방 안에서 사망한 엄마와 두 아이가 발견되는데, 집에는 외부 침입 흔적이 없었고, 완전한 밀실이어서 충격을 안겼다. 이후, 유일하게 세 모자의 집을 방문한 엄마의 절친 동창생이 유력 용의자로 지목되면서 잔혹한 밀실 살인사건의 면모가 밝혀진다.



이에 박효주는 "살면서 들은 이야기 중에 가장 충격적이다"라고 경악하며 "악령에 씐 사람 같다"라고 역대급 분노를 터뜨렸다. 또한 엔플라잉의 이승협은 "진짜 악마 같다"라며 놀라움을 금치 못했다는 후문이다.



과연 '꼬꼬무 베테랑' 박효주도 경악하게 한 범인의 정체는 누구일지, 밀실 살인이 가능했던 트릭이 무엇일지 국내 최초 밀실살인 사건의 내막은 '꼬꼬무' 본 방송을 통해 공개된다. '꼬꼬무'는 14일 밤 10시 20분 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)