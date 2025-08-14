송언석 "특검, 국민 10%인 500만 당원 정보 요구…전 국민 검열"

▲ 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 비상대책위 회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(14일) 김건희 특검의 여의도 중앙당사 압수수색 시도와 당원 명부 제출 요구에 대해 "절대로 이런 부당한 영장 집행에 협조할 수 없다"고 반발했습니다.송 비대위원장은 오늘 당사에서 열린 비상대책위원회에서 "500만 당원의 개인정보를 내놓으라는 요구는 국민의힘을 통째로 특검에 넘기라는 것이나 다름없다"며 이같이 말했습니다.그는 "어제 민중기 특검팀은 대낮에 제1야당 중앙당사에 쳐들어와서 500만 당원의 개인정보를 내놓으라는 식의 요구를 했다"며 "이것이야말로 폭거가 아니고 무엇이겠는가"라고 물었습니다.이어 "이름, 주민등록번호, 주소, 연락처, 가입 일시, 당원 유형 정보, 과거 당원 탈퇴 여부, 탈당했었다면 탈퇴 일시, 당비 납부 현황 그리고 당원별 당비 납입 계좌번호까지 요구하고 있다"며 "계좌번호가 왜 필요한지 이해할 수 없다"고 했습니다.또 "500만 명이면 국민의 10분의 1"이라며 "국민 10%의 핵심적인 정보를 계좌번호까지 포함해서 가져가겠다는 것은 전 국민을 검열하겠다는 취지로밖에 해석되지 않는다"고 주장했습니다.그는 2022년 10월 25일 검찰이 민주당 중앙당사 내 김용 민주연구원 부원장 사무실을 압수수색한 것과 관련해 당시 민주당 대표이던 이재명 대통령이 '제1야당의 중앙당사가 침탈당하는 폭거가 발생했다'고 비판한 것을 거론하며, "당시 검찰은 민주당의 당원 명부를 내놓으라는 비상식적 요구는 하지 않았다"고 언급하기도 했습니다.그러면서 '정부와 여당이 야당을 말살하고 폭력적 지배를 하겠다는 의지를 드러낸다면 이제 우리는 맞서 싸울 수밖에 없다. 국민과 함께 끝까지 싸우겠다고 선언한다'고 한 2022년 10월 당시 이재명 대표의 발언을 인용해 특검을 비판했습니다.(사진=연합뉴스)