불타오르는 남유럽…산불 확산에 주민·관광객 수천 명 대피

▲ 스페인 북서부 라루코 산불 현장

계속되는 폭염과 방화로 그리스, 스페인, 알바니아, 포르투갈 등에서 연일 산불이 확산하면서 사망자가 나오고 주민과 관광객 수천 명이 대피하는 등 피해가 커지고 있다고 13일(현지 시간) 로이터와 AP통신 등 외신들이 보도했습니다.그리스에서는 세 번째로 큰 도시 파트라스에서는 산불이 번지며 전날 주민 7천700여 명이 대피한 데 이어 인근 마을 두 곳 주민에게도 대피 권고가 발령됐습니다.파트라스 이외에도 관광객들이 많이 찾는 동부 키오스 섬과 케팔로니아 섬에서도 산불이 발생해 당국이 안전한 지대로 대피할 것을 권고했습니다.그리스 당국은 소방 인력과 자원을 총동원해 산불 진압에 나서고 있으나 산불이 그리스 뿐만 아니라 인접국에서도 계속되고 있어 상황이 쉽사리 나아지지 않고 있습니다.그리스는 인접국 알바니아에서 산불이 발생하자 진화 인력을 지원했습니다.알바니아에서는 수도 티라나 남쪽에서 산불로 80세 남성이 숨졌습니다.스페인에서는 수도 마드리스 북쪽 카스티야, 레온 지역에서 산불로 8천여 명에게 대피령이 내려졌으며 소방 자원봉사자 1명이 숨지고 7명이 중상을 입었다고 현지 당국이 밝혔습니다.스페인 국영 철도회사 렌페는 화재가 선로 일부 구간까지 접근해 마드리스와 북서부 지역을 잇는 고속철도 운행을 중단한다고 밝혔습니다.터키에서도 이날 남부 지역에서 화재가 발생해 불을 끄던 임업 노동자 1명이 숨졌습니다.터키에서는 이미 지난 6월부터 산불이 끊이지 않고 있습니다.포르투갈에서는 최소 5곳에서 대형 산불이 발생해 1천800명이 넘는 소방관이 진화 작업에 투입됐습니다.산불 피해국들은 자체적으로 진압이 어렵다며 유럽연합 등에 지원을 요청하고 있습니다.페르난도 그란데말라스카 스페인 내무장관은 이날 현지 언론과의 인터뷰에서 산불 진화를 위해 소방 항공기 2대를 보내달라고 유럽 파트너국에 요청 중이라고 말했습니다.그리스는 적어도 20곳에서 산불이 발생하고 있다며 EU에 소방 항공기 지원 요청을 했다고 BBC는 전했습니다.이번 산불은 방화가 원인인 곳도 있지만 대부분 폭염으로 인해 산림이 극도로 건조해지며 발생한 이상 기후 피해 사례라고 외신들은 전했습니다.EU 과학허브 공동연구센터 자료에 따르면 2025년 현재 EU 내 발생한 산불 피해 면적은 약 44만 헥타르로 이는 2006년 이후 같은 기간 평균 2배에 달합니다.스페인에서는 10일 넘게 폭염이 계속되고 있으며 전날에는 최고 기온이 45도까지 치솟았습니다.스페인 기상 당국은 폭염이 다음 주 월요일까지 지속될 것이라며 이는 폭염 역대 최장 기록 중 하나가 될 것이라고 전망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)