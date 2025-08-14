SON 떠난 토트넘 무너뜨린 이강인의 한 방…슈퍼컵 경기 후 말말말

지난 시즌 챔피언스리그 우승팀 파리 생제르맹(PSG)이 유로파리그 우승팀 토트넘을 승부차기 끝에 꺾고 UEFA 슈퍼컵 정상에 올랐습니다.



이날 경기의 주인공은 단연 이강인이었습니다. 후반 23분 교체 투입된 그는 후반 40분, 페널티박스 밖에서 날린 강력한 왼발 중거리포로 시즌 1호 골을 터뜨리며 추격의 불씨를 살렸습니다. 승부차기에서는 4번 키커로 나서 침착하게 성공시켜 우승에 결정적인 역할을 했습니다.



PSG는 후반 추가시간 하무스의 극적인 동점골로 연장전 없이 승부차기에 돌입했고, 결국 4-3 승리를 거두며 지난 시즌 4관왕에 이어 슈퍼컵까지 들어 올렸습니다.



한편, 손흥민(로스앤젤레스FC)은 SNS를 통해 '전 동료'가 된 토트넘 선수들에게 "너희가 자랑스럽다. 곧 좋은 시간이 찾아올 것"이라며 따뜻한 위로와 응원을 전했습니다. 이어 "여전히 가족 같은 토트넘을 생각하고 있다"며 토트넘의 응원 구호 **'COYS'**로 마음을 표현했습니다.



(구성·편집: 박진형 / 제작: 디지털뉴스제작부)