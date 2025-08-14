'통역사 강제추행' 일 아이돌 멤버 홍콩 법원서 벌금형 선고

▲ 홍콩 법원 출두한 일본 보이그룹 원앤온리의 전 멤버 카미무라 켄신

일본의 유망한 아이돌 그룹 멤버가 팬 미팅 참석차 홍콩을 방문했다가 통역사를 성추행한 혐의로 재판에 넘겨져 벌금형을 선고받았습니다.14일 AFP통신과 홍콩 성도일보 등에 따르면 여성 통역사의 신체 부위를 만진 혐의로 기소된 일본 아이돌 그룹 원앤온리(ONE N' ONLY)의 전 멤버 카미무라 켄신(26)에 대해 전날 홍콩법원이 벌금 1만 5천 홍콩달러(약 263만 원)를 선고했습니다.카미무라는 혐의를 부인했지만, 법원은 사건 발생 전후 그의 태도 등을 종합적으로 판단해 그의 주장을 받아들이지 않았습니다.다만 강제추행죄로 최대 징역 10년까지 선고할 수 있음에도 그가 소속사에서 퇴출당하고 연예인으로서의 활동을 더 할 수 없게 됐다는 점 등을 참작해 벌금형을 선고했습니다.카미무라는 지난 3월 홍콩 남부의 한 식당에서 진행된 축하연에 동석한 여성의 허벅지를 여러 차례 만졌다가 다음날 신고를 당했습니다.이 여성은 앞서 진행된 원앤온리의 홍콩 팬 미팅 행사에 함께한 통역사였습니다.당시 음주 상태였던 카미무라는 추행에서 그치지 않고 번역기 앱을 써 피해 여성에게 같이 화장실에 가자고도 말했습니다.통역사는 자신이 거절 의사를 밝혔음에도 카미무라가 다시 허벅지를 만졌다고 진술했습니다.판사 피터 위는 "피고인의 행위는 명백히 여성을 존중하지 않는 행위로 비난받아 마땅하다"라면서 "당시 양측의 신분 차이가 커 피해자가 자리를 뜨거나 적극적인 행동을 취하지 못한 것이 당연하다"고 지적했습니다.변호인 측은 "피고인은 10세 때 아버지를 여의고 어머니와 누나를 의지하며 살아왔다"며 "이번 사건의 대가로 이미 약 300만 홍콩달러(5억 2천만 원)의 위약금을 물게 됐으며, 홍콩에 5개월 넘게 체류하고 있다"고 호소했었습니다.카미무라는 '미성년' 등 일본 드라마에도 여러 편 출연한 배우이기도 합니다.(사진=AP, 연합뉴스)