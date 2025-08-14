[자막뉴스] "강선우 보좌진 일 못해서 잘린 것" 유시민 고발

강선우 더불어민주당 의원의 갑질 의혹을 제기한 익명 보좌진에 대해, '일을 못해서 잘렸으면서 거짓으로 폭로했다'는 취지로 발언한 유시민 작가가 경찰에 고발됐습니다.



이종배 국민의힘 서울시의원은 어제(13일) 오전 10시, 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 유 작가를 정보통신망법상 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고발한다고 밝혔습니다.



유시민 작가는 지난 10일 업로드 된 유튜브 채널 '유시민낚시아카데미' 영상에서, "강선우 의원 건은 정말 말이 안 된다"며 "그 보좌진은 일을 못해서 잘린 것"이라고 주장했습니다.



이어 "그중 한두 명이 사고 치고 일도 잘 못해서 잘렸는데 익명 뒤에 숨어 갑질한 것처럼 한 것"이라고 설명했습니다.



이 의원은 유 작가를 고발하면서 "갑질은 최악의 경우 피해자가 극단적 선택을 할 정도의 심각한 악습이자 병폐"라고 밝혔습니다.



그러면서 "갑질 문화 청산을 위해 앞장서야 할 정치권이 오히려 가해자를 두둔하는 건 명백한 폭력"이라며, "수사 당국은 사안이 매우 엄중한 만큼 피고발인 유시민을 철저히 수사해 엄벌해 주길 바란다"고 덧붙였습니다.



앞서 이재명 정부의 첫 여성가족부 장관 후보자로 지명됐던 강 의원은, 인사청문 과정에서 갑질 의혹이 수그러들지 않자 지난달 23일 사퇴했습니다.



(취재 : 정혜경, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 임도희, 제작 : 디지털뉴스편집부)