뉴스

[자막뉴스] "강선우 보좌진 일 못해서 잘린 것" 유시민 고발

정혜경 기자
작성 2025.08.14 10:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
강선우 더불어민주당 의원의 갑질 의혹을 제기한 익명 보좌진에 대해, '일을 못해서 잘렸으면서 거짓으로 폭로했다'는 취지로 발언한 유시민 작가가 경찰에 고발됐습니다.

이종배 국민의힘 서울시의원은 어제(13일) 오전 10시, 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 유 작가를 정보통신망법상 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고발한다고 밝혔습니다.

유시민 작가는 지난 10일 업로드 된 유튜브 채널 '유시민낚시아카데미' 영상에서, "강선우 의원 건은 정말 말이 안 된다"며 "그 보좌진은 일을 못해서 잘린 것"이라고 주장했습니다.

이어 "그중 한두 명이 사고 치고 일도 잘 못해서 잘렸는데 익명 뒤에 숨어 갑질한 것처럼 한 것"이라고 설명했습니다.

이 의원은 유 작가를 고발하면서 "갑질은 최악의 경우 피해자가 극단적 선택을 할 정도의 심각한 악습이자 병폐"라고 밝혔습니다.

그러면서 "갑질 문화 청산을 위해 앞장서야 할 정치권이 오히려 가해자를 두둔하는 건 명백한 폭력"이라며, "수사 당국은 사안이 매우 엄중한 만큼 피고발인 유시민을 철저히 수사해 엄벌해 주길 바란다"고 덧붙였습니다.

앞서 이재명 정부의 첫 여성가족부 장관 후보자로 지명됐던 강 의원은, 인사청문 과정에서 갑질 의혹이 수그러들지 않자 지난달 23일 사퇴했습니다.

(취재 : 정혜경, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 임도희, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지