수도권 덮친 '극한 호우'…최대 80mm 더 온다

<앵커>



수도권 집중호우로 곳곳에 피해가 발생했습니다. 오늘(14일)도 수도권에 80mm 이상의 폭우가 쏟아진다고 하는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



수도권 지역에 비가 집중되면서 곳곳에 피해가 발생했습니다.



현재 빗줄기는 다소 약해졌고요.



일부 수도권과 강원, 충남 지역에 비구름이 위치해 있습니다.



오늘 새벽 파주에는 시간당 96mm의 세찬 비가 쏟아졌고요.



어제부터 현재까지 강수량이 300mm를 넘었습니다.



서울의 강수량도 170mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다.



오늘도 수도권을 중심으로는 많은 비가 예상됩니다.



호우경보부터 살펴보시면, 수도권과 그리고 수도권 북부 강원 북부와 충남 북부 지역에 호우경보가, 그 밖의 수도권과 강원, 충남 북부 지역에 호우주의보가 내려져 있습니다.



비는 오늘 오후까지 이어지다가 잠시 소강상태를 보일 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 수도권 남부와 충남 지역에 많게는 80mm 이상의 비가 더 내리겠습니다.



남부 지방에는 폭염 특보가 내려져 있는 가운데 오늘 대구의 낮 최고 기온 34도까지 오르겠고요.



서울의 낮 기온은 28도로 크게 덥지 않겠습니다.



금요일인 내일은 중부 지방에 또 비가 내리겠고요.



남부 지방을 중심으로는 소나기구름만 지나겠습니다.



(안수진 기상캐스터)