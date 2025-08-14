뉴스

비트코인, 한 달 만에 사상 최고가 경신…금리 인하 기대감↑

윤창현 기자
작성 2025.08.14 09:23 조회수
▲ 비트코인

가상화폐 대장주 비트코인이 13일(현지시간) 한 달 만에 역대 최고가를 경신했습니다.

미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 7시 41분 비트코인 1개는 24시간 전보다 2.96% 상승한 12만 3천677달러에 거래됐습니다.

이는 지난달 14일 기록한 역대 최고가 12만 3천200달러대를 뛰어넘는 역대 최고치입니다.

연일 상승세를 타고 있는 시가총액 2위 이더리움 가격도 3.56% 오른 4천785달러를 나타냈습니다.

가격은 2021년 11월 이후 가장 높은 수준으로, 같은 달 기록한 역대 최고가인 4천800달러대에 한층 가까워졌습니다.

이번 상승은 이번 주 발표된 미 인플레이션 지표가 예상치와 일치하면서 9월 연방준비제도의 금리 인하 기대를 강화한 데 따른 것으로 풀이되고 있습니다.

시장은 오는 9월 연방공개시장위원회에서 0.25%포인트 금리 인하 가능성을 90% 이상으로 보고 있지만, 더 큰 폭의 완화를 요구하는 압박도 커지고 있다고 코인 전문매체 코인데스크는 전했습니다.
