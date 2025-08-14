스위스서 속도위반 수천억대 자산가, 최대 1억 5천만 원 벌금 폭탄

▲ 스위스 로잔과 이베르동을 있는 고속도로에서 과속으로 운전면허가 취소된 차량의 수를 표시하는 전광판이 세워져 있는 모습

스위스에 사는 재벌이 과속 운전을 했다가 최대 1억 5천만 원의 벌금을 내게 됐습니다.AP통신은 13일(현지시간) 스위스 로잔에서 1년 전 제한 속도가 시속 50㎞인 도로를 시속 77㎞로 운전해 경찰에 적발됐던 운전자에게 현지 법원이 지난 6월 벌금 1만 스위스프랑, 약 1,700만 원을 선불로 내도록 한데 이어, 향후 3년 이내에 유사한 속도위반이 적발될 경우 추가로 8만 스위스프랑, 약 1억 3천700만 원을 추가로 내도록 판결했다고 보도했습니다.과속 사건에 이같이 중한 벌금이 부과된 이유는 스위스가 과속 벌금 액수를 개인의 소득과 재산, 생활방식 등을 기반으로 부과하기 때문입니다.최대 9만 스위스프랑의 벌금을 물게 될지도 모르는 이 '속도광'은 스위스 경제지 빌란이 스위스에서 가장 부유한 300명 중 1인으로 꼽은 적이 있던 인물로, 프랑스 국적이며 수천억 원대의 자산을 보유하고 있는 것으로 전해졌습니다.이 자산가는 법원의 이번 결정에 이의를 제기하지 않았습니다.그는 8년 전에도 유사한 과속 사건으로 적발된 적이 있으며, 당시에도 1만 스위스프랑을 먼저 납부했고, 2년 이내에 또 다른 위반이 적발될 경우 추가로 6만 스위스프랑을 납부했어야 했다고 현지 언론은 전했습니다.과속과 관련한 스위스 내 최대 벌금 사건은 2010년에 있었습니다.백만장자인 한 페라리 운전자는 장크트갈렌주에서 과속으로 차를 몰았다가 29만 달러, 약 4억 원에 달하는 벌금을 물었습니다.재산과 소득을 기준으로 과속 벌금을 부과하는 방식은 독일과 프랑스, 오스트리아, 그리고 북유럽 국가들도 채택하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)