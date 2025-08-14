비트코인, 한 달 만에 사상 최고가 경신…금리 인하 기대감↑

▲ 비트코인
가상화폐 대장주 비트코인이 13일(현지시간) 한 달 만에 역대 최고가를 경신했습니다.
미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 7시 41분(서부 오후 4시 41분) 비트코인 1개는 24시간 전보다 2.96% 상승한 12만 3천677달러에 거래됐습니다.
이는 지난달 14일 기록한 역대 최고가 12만 3천200달러대를 뛰어넘는 역대 최고치입니다.
이날 가격은 상승 폭을 확대하며 고점을 높여가고 있습니다.
연일 상승세를 타고 있는 시가총액 2위 이더리움 가격도 3.56% 오른 4천785달러를 나타냈습니다.
가격은 2021년 11월 이후 가장 높은 수준으로, 같은 달 기록한 역대 최고가인 4천800달러대에 한층 가까워졌습니다.
솔라나도 5.11% 오른 202.61달러로 200달러를 넘어섰고, 도지코인은 4.22% 오른 0.25달러를 나타냈습니다.
시총 3위 엑스알피(리플)는 0.64% 오른 3.29달러입니다.
이번 상승은 이번 주 발표된 미 인플레이션 지표가 예상치와 일치하면서 9월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대를 강화한 데 따른 것으로 풀이됩니다.
기관을 대상으로 한 외환(FX) 및 암호자산 플랫폼 LMAX 그룹의 시장 전략가 조엘 크루거는 "완화된 인플레이션 신호와 연방준비제도의 기준금리 인하 기대감에 S&P500과 나스닥이 사상 최고치 부근에서 움직이는 등 광범위한 자본시장이 (비트코인 상승의) 추진력을 제공하고 있다"고 말했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)