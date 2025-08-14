손흥민, 오는 28일 MLB 다저스타디움서 시구

▲ 미국프로야구 메이저리그 로스앤젤레스 다저스 구단이 14일(한국시간) X계정을 통해 LAFC 손흥민을 시구자로 선정했다는 소식을 전하고 있다.

미국 LA FC의 손흥민이 같은 연고지를 쓰는 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 마운드에 오릅니다.다저스 구단은 SNS를 통해 "손흥민이 오는 28일 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 시구한다"고 밝혔습니다.손흥민은 이 게시물을 개인 SNS에 게재한 뒤 팀 동료인 라이언 홀링스헤드에게 "우리 연습해야겠다"고 썼습니다.손흥민의 시구는 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 홈 데뷔전을 앞두고 펼쳐져 눈길을 끕니다.지난 7일 토트넘에서 LAFC로 이적한 손흥민은 10일 시카고 원정에서 미국 무대 데뷔전을 치렀고 이후 두 번의 원정 경기를 치른 뒤 다음 달 1일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열리는 샌디에이고FC와 홈 경기를 통해 LA 홈 팬들을 만납니다.슈퍼스타 손흥민의 홈 데뷔전을 앞두고 LA 현지 사회는 들썩이고 있습니다.이미 '이웃구단' 다저스는 다양한 방법으로 손흥민의 LA 입성을 축하했습니다.다저스의 한국인 내야수 김혜성과 한국계 혼혈 선수 토미 현수 에드먼은 지난 8일 다저스 소셜미디어 계정을 통해 손흥민을 환영한다는 영상 메시지를 보내기도 했습니다.손흥민과 김혜성은 시구 행사를 앞두고 따로 만날 것으로 보입니다.어깨 통증 탓에 부상자 명단(IL)에 오른 김혜성은 현재 재활 훈련을 하며 복귀 일정을 짜고 있습니다.손흥민이 시구하는 28일 신시내티 레즈전 이전엔 돌아올 것으로 보입니다.아시아 축구 최고 스타인 손흥민과 MLB 최고 스타로 성장한 다저스의 간판스타 오타니 쇼헤이의 만남 성사 여부에도 관심이 쏠립니다.(사진=다저스 X계정 캡처, 연합뉴스)